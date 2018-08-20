"Филиал Москвы": в Ровенской области УПЦ МП устроила детский концерт в честь царя Николая II

Коллаж РБК-Украина

Соцсети возмутились, что в антиукраинское мероприятие привлекли детей

В селе Онишковцы Дубенского района Ровенской области, в местном монастыре УПЦ МП дети выступали на конкурсе, посвященном российскому царю Николаю II. Об этом говорится на сайте Ровенской епархии УПЦ МП.

Отмечается, что в монастыре был проведен XII Фестиваль Воскресных школ, где приняли участие около 600 детей.

Фото: rivne.church.ua

Его посвятили "100–летию памяти Царской семьи", - сообщили в пресс-службе епархии.

Фото: rivne.church.ua

Мероприятие провели еще 7 августа, однако широкую огласку в сети он получил лишь недавно.

Фото: rivne.church.ua

На опубликованных на сайте епархии снимках видно, как дети выступают под портретами русского царя Николая II и его семьи. Некоторые ребята даже были одеты в вышиванки.

Пользователи соцсетей были возмущены таким откровенным антиукраинским мероприятием на территории нашего государства. Особенно возмутило юзеров то, что "пятая колонна Москвы", как часто называют УПЦ МП, привлекла детей к своему пропагандистскому мероприятию.

"ФСБ-шный гадюшник в сердце Украины", - пишут в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/nadezda.grickevic)

"Просто филиал Москвы", "Совсем с ума сошли", - добавили возмущенные пользователи.

Скриншот комментариев (facebook.com/nadezda.grickevic)

Скриншот комментариев (facebook.com/nadezda.grickevic)

Напомним, что во Львовской области священник Московского Патриархата набросился на журналистов.

Также сообщалось, что в центре Киева во время крестного хода УПЦ МП развернули флаг России.

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