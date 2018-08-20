"Филиал Москвы": в Ровенской области УПЦ МП устроила детский концерт в честь царя Николая II

Соцсети возмутились, что в антиукраинское мероприятие привлекли детей
В селе Онишковцы Дубенского района Ровенской области, в местном монастыре УПЦ МП дети выступали на конкурсе, посвященном российскому царю Николаю II. Об этом говорится на сайте Ровенской епархии УПЦ МП.
Отмечается, что в монастыре был проведен XII Фестиваль Воскресных школ, где приняли участие около 600 детей.
Фото: rivne.church.ua
Его посвятили "100–летию памяти Царской семьи", - сообщили в пресс-службе епархии.
Фото: rivne.church.ua
Мероприятие провели еще 7 августа, однако широкую огласку в сети он получил лишь недавно.
Фото: rivne.church.ua
На опубликованных на сайте епархии снимках видно, как дети выступают под портретами русского царя Николая II и его семьи. Некоторые ребята даже были одеты в вышиванки.
Пользователи соцсетей были возмущены таким откровенным антиукраинским мероприятием на территории нашего государства. Особенно возмутило юзеров то, что "пятая колонна Москвы", как часто называют УПЦ МП, привлекла детей к своему пропагандистскому мероприятию.
"ФСБ-шный гадюшник в сердце Украины", - пишут в сети.
Скриншот комментариев (facebook.com/nadezda.grickevic)
"Просто филиал Москвы", "Совсем с ума сошли", - добавили возмущенные пользователи.
Скриншот комментариев (facebook.com/nadezda.grickevic)
Скриншот комментариев (facebook.com/nadezda.grickevic)
Напомним, что во Львовской области священник Московского Патриархата набросился на журналистов.
Также сообщалось, что в центре Киева во время крестного хода УПЦ МП развернули флаг России.
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