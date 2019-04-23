Гендиректор УНЛ Бочковський: Наша компанія вважає своїм обов’язком підтримувати українську музику

18 квітня у Києві відбулася церемонія нагородження Національної музичної премії Золота Жар-птиця 2019. В Палаці "Україна" зібралися тисячі відвідувачів та сотні зірок шоу-бізнесу. У одинадцятьох номінаціях було представлено по п'ять артистів, які боролися за бажану статуетку.

Ексклюзивні номери представили THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергій Бабкін, Alyosha, "Воплі Відоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", TARABAROVA, Андріана, Олександр Пономарьов та інші, спеціальним гостем вечора стала Тіна Кароль, яка разом із гуртом "Бумбокс" виконали спільну пісню.

Генеральним спонсором Національної музичної премії Золота Жар-птиця вчергове стала компанія "Українська Національна Лотерея".

Як зазначив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський, Золота Жар-птиця відродилася з попелу, як і годиться премії з такою назвою, повернувшись до українського шоу-бізнесу після паузи в більше ніж 10 років. Це перша премія України, яка вручала нагороди найкращим українським зіркам.

"Наша місія, як компанії - організовувати лотереї для людей та українського суспільства. Ми завжди орієнтовані на участь в важливих благодійних, соціальних і культурних проектах. Українська музика займає особливе місце в наших проектах, оскільки вона є одним з основних елементів розвитку української культури, об‘єднуючим фактором для нашого суспільства. Ми вважаємо нашим прямим обов'язком підтримувати Національну музичну премію Золота Жар-птиця, яка лежить в основі становлення всієї української популярної музики", - зазначив Бочковський.

В Києві нагородили артистів, які перемогли у премії Золота Жар-птиця 2019

Як підкреслив генеральний директор УНЛ, цілі проведення премії Золота Жар-птиця такі ж масштабні, як і раніше, і повністю збігаються з прагненням компанії максимально підтримувати, розвивати та популяризувати українську музичну культуру.

"Ця премія по праву вважається найавторитетнішою, найбільш значущою і впливовою в україномовній музичній індустрії. Ми пишаємося тим, що є частиною цього заходу та його генеральним партнером. Також ми дуже раді співпрацювати з каналами М1 і М2 та збираємося і надалі підтримувати їхні проекти", - зазначив Андрій Бочковський.

Премія заснована 1996 року компанією "Таврійські ігри" яка стала першою шоу-бізнесовою премією України. Переможців визначали найавторитетніші експерти з усієї країни. 19 травня 2018 року за підтримки Української Національної Лотереї у Палаці "Україна" відбулася дев'ята церемонія нагородження національної музичної премії Золота Жар-птиця після 10-річної перерви. 18 квітня цього року Українська Національна Лотерея в черговий раз виступила генеральним спонсором десятої церемонії нагородження легендарної премії Золота Жар-птиця.

Раніше ми писали про те, що солістка The Hardkiss підкорила жовтим образом у фіналі Голос країни 9.