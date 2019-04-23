Гендиректор УНЛ Бочковский: Наша компания считает своим долгом поддерживать украинскую музыку

18 апреля в Киеве состоялась церемония награждения Национальной музыкальной премии Золотая Жар-птица 2019. Во Дворце "Украина" собрались тысячи посетителей и сотни звезд шоу-бизнеса. В одиннадцати номинациях было представлено по пять артистов, боровшихся за желаемую статуэтку.

Эксклюзивные номера представили THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, "Вопли Видоплясова", Злата Огневич, Pianoбой, "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", TARABAROVA, Андриана, Александр Пономарев и другие, специальным гостем вечера стала Тина Кароль, которая вместе с группой "Бумбокс" исполнили совместную песню.

Генеральным спонсором Национальной музыкальной премии Золотая Жар-птица в очередной раз стала компания "Украинская Национальная Лотерея".

Как отметил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский, Золотая Жар-птица возродилась из пепла, как и полагается премии с таким названием, вернувшись в украинский шоу-бизнес после паузы в более чем 10 лет. Это первая премия Украины, которая вручала награды лучшим украинским звездам.

"Наша миссия, как компании - организовывать лотереи для людей и украинского общества. Мы всегда ориентированы на участие в важных благотворительных, социальных и культурных проектах. Украинская музыка занимает особое место в наших проектах, поскольку она является одним из основных элементов развития украинской культуры, объединяющим фактором для нашего общества. Мы считаем нашей прямой обязанностью поддерживать Национальную музыкальную премию Золотая Жар-птица, которая лежит в основе становления всей украинской популярной музыки", - отметил Бочковский.

В Киеве наградили артистов, которые победили в премии Золотая Жар-птица 2019

Как подчеркнул генеральный директор УНЛ, цели проведения премии Золотая Жар-птица такие же масштабные, как и раньше, и полностью совпадают со стремлением компании максимально поддерживать, развивать и популяризировать украинскую музыкальную культуру.

"Эта премия по праву считается авторитетной, наиболее значимой и влиятельной в украиноязычной музыкальной индустрии. Мы гордимся тем, что являемся частью этого мероприятия и его генеральным партнером. Также мы очень рады сотрудничать с каналами М1 и М2 и собираемся и в дальнейшем поддерживать их проекты", - отметил Андрей Бочковский.

Премия основана в 1996 году компанией "Таврийские игры", которая стала первой шоу-бизнесовой премией Украины. Победителей определяли авторитетные эксперты со всей страны. 19 мая 2018 года при поддержке Украинской Национальной Лотереи во Дворце "Украина" состоялась девятая церемония награждения национальной музыкальной премии Золотая Жар-птица после 10-летнего перерыва. 18 апреля этого года Украинская Национальная Лотерея в очередной раз выступила генеральным спонсором десятой церемонии награждения легендарной премии Золотая Жар-птица.

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