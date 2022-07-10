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Геніальний засіб для очистки кранів та душових шлангів: зробить всю роботу за вас

Фото: Як почистити крани та душові шланги швидко і просто (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Якщо вас дістав вапняний наліт на кранах, душових шлангах та інших місцях ванної кімнати, пропонуємо скористатися простим до геніального засобом, який є у кожного на кухні.

Про це пише Daily Express.

Кран, душовий шланг, лійка для душу постійно покриваються вапняним нальотом - хочемо ми того чи ні. Але вихід є, кажуть досвідчені спеціалісти з прибирання.

Вапняний наліт - це, по суті, товстий крейдяне відкладення, яке накопичується на поверхнях, де випарувалася жорстка вода, через що душові кабіни, крани, ванни та раковини виглядають непривабливо.

Позбутися його простіше, ніж вам здається. І в цьому допоможе звичайний оцет, вартість якого за літр близько 25 грн, що в рази дешевше за спеціальні засоби, ціна на які починається від 100 грн.

Скріншот: Звичайний оцет відмиє вашу ванну кімнату

Як саме користуватися оцтом для чистки?

Звісно, просто полити все оцтом - не допоможе. Але можна використовувати певні хитрощі.

Для душового шлангу можна налити оцет в розбризкувач, нанести на шланг, а потім пройтися старою зубною щіткою. Залишити на деякий час і змити.

Для кранів можна взяти стару ганчірку, вимочити її в оцті, обернути кран і залишити так на ніч. Вранці вапняний наліт просто змити.

Можна також використовувати ватні диски, губки для посуду та інші підручні засоби для нанесення оцту.

Експерти з прибирання кажуть, що цей геніальний засіб буквально робить всю роботу за вас.

Раніше ми писали, що станеться, якщо на ніч покласти в унітаз кілька зубчиків часнику, а вранці змити воду.

Також повідомлялося про геніальний спосіб відбілити і повернути свіжість запраним рушникам.

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