Геніальний засіб для очистки кранів та душових шлангів: зробить всю роботу за вас

Кран, душовий шланг, лійка для душу постійно покриваються вапняним нальотом - хочемо ми того чи ні. Але вихід є, кажуть досвідчені спеціалісти з прибирання.

Вапняний наліт - це, по суті, товстий крейдяне відкладення, яке накопичується на поверхнях, де випарувалася жорстка вода, через що душові кабіни, крани, ванни та раковини виглядають непривабливо.

Позбутися його простіше, ніж вам здається. І в цьому допоможе звичайний оцет, вартість якого за літр близько 25 грн, що в рази дешевше за спеціальні засоби, ціна на які починається від 100 грн.

Скріншот: Звичайний оцет відмиє вашу ванну кімнату

Як саме користуватися оцтом для чистки?

Звісно, просто полити все оцтом - не допоможе. Але можна використовувати певні хитрощі.

Для душового шлангу можна налити оцет в розбризкувач, нанести на шланг, а потім пройтися старою зубною щіткою. Залишити на деякий час і змити.

Для кранів можна взяти стару ганчірку, вимочити її в оцті, обернути кран і залишити так на ніч. Вранці вапняний наліт просто змити.

Можна також використовувати ватні диски, губки для посуду та інші підручні засоби для нанесення оцту.

Експерти з прибирання кажуть, що цей геніальний засіб буквально робить всю роботу за вас.