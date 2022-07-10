UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гениальное средство для очистки кранов и душевых шлангов: сделает всю работу за вас

Фото: Как почистить краны и душевые шланги быстро и просто (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Если вас достал известковый налет на кранах, душевых шлангах и других местах ванной комнаты, предлагаем воспользоваться простым до гениального средством, которое есть у каждого на кухне.

Об этом пишет Daily Express.

Кран, душевой шланг, лейка для душа постоянно покрываются известковым налетом - хотим мы того или нет. Но выход есть, говорят опытные специалисты по уборке.

Известковый налет - это, по сути, толстое меловое отложение, которое скапливается на поверхностях, где испарилась жесткая вода, из-за чего душевые кабины, краны, ванны и раковины выглядят непривлекательно.

Избавиться от него проще, чем вам кажется. И в этом поможет обычный уксус, стоимость которого за литр около 25 грн, что в разы дешевле, чем специальные средства, цена на которые начинается от 100 грн.

Скриншот: Обычный уксус отмоет вашу ванную комнату

Как именно пользоваться уксусом для чистки?

Конечно, просто полить все уксусом - не поможет. Но можно использовать определенные хитрости.

Для душевого шланга можно налить уксус в разбрызгиватель, нанести на шланг, а затем пройтись старой зубной щеткой. Оставить на некоторое время и смыть.

Для кранов можно взять старую тряпку, вымочить ее в уксусе, обернуть кран и оставить так на ночь. Утром известковый налет просто смыть.

Можно также использовать ватные диски, губки для посуды и другие подручные средства для нанесения уксуса.

Эксперты по уборке говорят, что это гениальное средство буквально делает всю работу за вас.

Ранее мы писали, что произойдет, если на ночь положить в унитаз несколько зубчиков чеснока, а утром смыть воду.

Также сообщалось про гениальный способ отбелить и вернуть свежесть застиранным полотенцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
домуборка дома