Герой або самозванець? Вчені розкрили всю правду про знайденого через 30 років "афганця"

Фото: (Колаж РБК-Україна)

Втрачений український боєць, на думку вчених, не той, за кого себе видає

Вчені експедиції, які знайшли українця, учасника бойових дій через 30 років в Афганістані, вважають, що він не той, за кого себе видає. Історія знайденого вихідця з Волині отримала несподіваний поворот, розповідають в "Сегодня".

У березні 2018 року по щасливій випадковості був знайдений ймовірно колишній радянський військовослужбовець родом з Волинської області. Про це чоловік розповів учасникам експедиції сам, однак ні рідної мови, ні справжнього імені він не пам'ятає.

Цікаво, що будучи вихідцем з України, чоловік не зміг вимовити жодного слова рідною мовою. Він не зміг подужати навіть ті слова, які він пам'ятав після контузії. В афганському племені розповідали, що він говорив "Волинь" і "колодязь".

Найбільш важливою деталлю, яка і змусила засумніватися в "справжності" українця став його зріст. Зниклий Ігор Бєлокуров мав зріст 182 сантиметри. Чоловік, якого повернули на батьківщину виявився на 10 см нижче.

Вчені вважають, що командири афганського племені вирішили з особистої вигоди підсунути двійника: за нього хотіли 5 тисяч доларів.

Остаточно всі сумніви розвіють результати експертизи ДНК. У чоловіка взяли волосся і відбитки пальців: порівняють їх з біоматеріалом матері. Якщо вони вкажуть, що чоловік — самозванець, знайти Ігоря Бєлокурова шансів немає.

Нагадаємо, що волинянина Ігоря Бєлокурова, який 30 років тому зник в Афганістані, вдалося повернути в Україну.

Відео: (video.rbc.ua)