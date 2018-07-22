Герой или самозванец? Ученые раскрыли всю правду о найденном спустя 30 лет "афганце"

Фото: (Коллаж РБК-Украина)

Потерянный украинский боец, по мнению ученых, не тот, за кого себя выдает

Ученые экспедиции, которые нашли украинца, участника боевых действий спустя 30 лет в Афганистане, считают, что он не тот за кого себя выдает. История найденного выходца из Волыни получила неожиданный поворот, рассказывают в "Сегодня".

В марте 2018 года по счастливой случайности был найден вероятно бывший советский военнослужащий родом из Волынской области. Об этом мужчина рассказал участникам экспедиции сам, однако ни родного языка, ни настоящего имени он не помнит.

Интересно, что будучи выходцем из Украины, мужчина не смог произнести ни одного слова на родном языке. Он не смог осилить даже те слова, которые он помнил после контузии. В афганском племени рассказывали, что он говорил "Волынь" и "колодец".

Наиболее важной деталью, которая и заставила засомневаться в "подлинности" украинца стал его рост. Пропавший Игорь Белокуров имел рост 182 сантиметра. Мужчина, которого вернули на родину оказался на 10 см ниже.

Ученые считают, что командиры афганского племени решили из личной выгоды подсунуть двойника: за него хотели 5 тысяч долларов.

Окончательно все сомнения развеют результаты экспертизы ДНК. У Амриддина взяли волосы и отпечатки пальцев: их сравнят с биоматериалом матери. Если они укажут, что мужчина — самозванец, найти Игоря Белокурова шансов нет.

Напомним, что волынянина Игоря Белокурова, который 30 лет назад пропал в Афганистане, удалось вернуть в Украину.

Видео: (video.rbc.ua)