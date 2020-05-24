Гороскоп всім знакам Зодіаку з 25 по 31 травня: кому кінець весни готує сюрпризи

Гороскоп 2020 на найближчий тиждень з 25 по 31 травня для всіх знаків Зодіаку склала відомий астролог Марина Скаді. Експерт розповіла, чого чекати від останнього відрізка весни 2020 кожному з дванадцяти зодіакальних сузір'їв.

За словами астролога, у цей період виникне потреба перебувати в русі, різноманітності, змін. Крім того, посилиться потяг до людей, що вас цікавлять, не виключено відновлення розірваних раніше любовних зв'язків, каже Марина Скаді, пише Уніан.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Овен

Контакти та інформація стануть найбільш імовірними сферами ваших інтересів і діяльності в цей період. Від вас вимагається рішучість у самовираженні, але і стриманість в прояві своїх емоцій. Зовнішні обставини вимагають демонстрації своїх сильних якостей, відчуваються зовнішні сили, що створюють умови, за яких необхідно постійно повертатися до минулих подій. Ви схильні до спонтанних вчинків, особливо, якщо мова йде про захист власної свободи. Хороший період для боротьби за незалежність.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Телець

Всі шанси та можливості досягти фінансової незалежності й захищеності. Користуйтеся своїми ресурсами - ви володієте природним, інстинктивним розумінням всього, що пов'язане з економікою, фінансами, торгівлею та оцінкою вартості товарів. Приділіть увагу майновим питанням, настав час для того, щоб придбати речі, великі за розміром, тривалого користування, для поліпшення комфорту. Ваша внутрішня сила зараз в зовнішньому спокої й давніх взаємовідносинах. Не час заводити нові знайомства.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Близнюки

Це час пишатися собою, виникають обставини, завдяки яким ви стаєте більш вольовою й динамічною людиною. Якщо ви хочете скористатися перевагами позитивного потенціалу цього періоду, продемонструйте свою силу і рішучість, працюйте ефективніше, будьте добрими стосовно оточуючих. У вас з'являється можливість зайняти домінуюче положення, бути головною дійовою особою в будь-якій ситуації. Протягом тижня вам надаються шанси для зміни звичного укладу життя у вигідну для себе сторону.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Рак

Схильні йти в себе, в житті відбувається багато таємниць, загадок, містичних збігів, сенс яких слід шукати більше у внутрішньому житті, ніж у зовнішньому. Усвідомлення по багатьох подіях і життєвих ситуаціях відбувається тоді, коли ви найбільше ізольовані від інших людей. У світ ви повертаєтеся, повні оновленого ентузіазму. Медитація в будь-якій формі є предметом першої необхідності. У цей період можливе повторення помилок минулого, а ваше завдання - бачити в кожній події знак і коректувати вашу поведінку.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Лев

В цей період часу слід всю свою енергію направити на підвищення своїх професійних навичок. Гарний час для переговорів з начальством і вищестоящими чиновниками про перспективи своєї діяльності, у молодих людей - для вибору професії й самовизначення. Ваші амбіції спрямовані на те, щоб зробити щось масштабне, досягти широкого визнання за свій внесок і зусилля. Все, чим би ви не займалися, повинно бути життєво важливим для вас і подобатися вам. Тільки в цьому випадку можливий успіх і ви зможете знайти соціальну повагу.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Діва

Суспільні події допоможуть вам опинитися в ці дні в центрі уваги, а це означає, що оточуючі помітять ваші таланти й чарівність. Цей період зачіпає відносини та діяльність, пов'язану зі старими родичами, начальством або представниками влади. Вашому просуванню в цей час може допомогти також правильно підібраний імідж, доброзичливість, дипломатичність, вміння знаходити підхід до людей і, природно, особиста чарівність. Тиждень принесе сприятливі можливості у сферу кар'єри та соціального життя.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Терези

У цей період ви можете налагодити й зміцнити взаємовідносини з закордонними партнерами. З'являються перспективи у сфері культури й громадського життя. Вивчення іноземних мов, читання книг про далекі країни, роздум про них, перегляд документальних фільмів, які висвітлюють життя інших народів - це те, що допомагає вам знайти додаткові інструменти й у майбутньому застосувати їх. Для хорошого самопочуття дуже важливі зараз фізичні навантаження та енергетичні способи лікування, а також, заняття духовним розвитком.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Скорпіон

Посилюється вразливість і податливість до зовнішньої емоційної атаки. З'являється схильність до дріб'язкових секретів, особливо у відношенні інформації, яка здається вам важливою, через що відбувається нераціональне витрачання ваших особистих ресурсів. Йдіть до своїх цілей прямою дорогою, не звертайте і ви багато чого зможете домогтися. Творчий потенціал зростає, зростає інтерес до протилежної статі, ви стаєте розкутіше, сміливіше, активніше в питаннях кохання, легше йдете на контакт, але не поспішайте розвивати взаємини.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Стрілець

На перший план виступлять вплив, який ви справляєте на оточуючих. Це гарний час для розв'язання юридичних питань, контрактів, переговорів. Найбільш ефективна співпраця з давніми, перевіреними партнерами. Хороший період для примирення, усунення конфліктів, як зі шлюбними, так і з діловими партнерами. Цей тиждень сприятливий для перегляду договорів, внесення змін в існуючі проєкти, слушний час для переговорів, політичної та громадської діяльності.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Козеріг

Можете відчувати розчарування у взаєминах, особливо у сферах, пов'язаних з роботою. Можливе виникнення романтичних зв'язків на роботі, успіхи у соціальній сфері, гармонізація відносин з товаришами по службі. Ви можете почати працювати з тими людьми, з якими разом виконували в минулому певні зобов'язання. Фізично активна атмосфера, що оточує вас в цей період, сприяє посиленню спілкування і діяльності, особливо пов'язаної з братами, сестрами та сусідами. Ви знаходитесь в потоці інформації, не кажучи вже про низку ідей, розроблених вами.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Водолій

Багато зусиль іде на формування своєї особистості, ваша особиста енергетика значно збільшується, ви можете легко керувати іншими. У цей період ви часто опиняєтеся в ситуаціях, коли потрібно проявити кмітливість, а різні головоломки та ігри, стимулюють вашу інтелектуальну діяльність. Ваші слова сприймає публіка, у зв'язку з чим, дуже корисно зайнятися самопрезентацією, рекламою, хороші результати принесе проведення прямих ефірів або відеозустрічі онлайн.

Гороскоп на тиждень з 25 по 31 травня: Риби

Це період фізичної активності. Обставини пробуджують у вас дух суперництва, агресивність. Ви відчуваєте потребу витрачати свою психічну енергію, але вам складно визначитися, куди саме, бо схильні діяти в різних напрямках одночасно. Сонячна енергія цього періоду спрямована на вашу сім'ю, домашні клопоти й питання, пов'язані з будинком або власністю. Якщо ви не зв'язані сімейними узами, то на перший план виступлять практичні або психологічні питання, які потрібно вирішувати, щоб забезпечити собі надійний тил і захист.

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