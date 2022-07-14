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Готуємо капустяні оладки з простих і доступних інгредієнтів: легко нагодувати всю сім'ю

Капустяні оладки (скріншот з відео)
Автор: Марина Настевич

Шукаєте, що саме приготувати із капусти? Відомий український кулінар Ліза Глинська рекомендує зробити смачні оладки - легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину.

Переможниця та суддя кулінарного проєкту МайстерШеф поділилася рецептом на своєму Youtube-каналі.

Капустяні оладки:

Інгредієнти:

  • 700 г молодої капусти
  • 250 мл (1 ст) кефіру
  • 100 г (2 шт) яєць
  • сіль (за смаком)
  • 1/2 ч.л. соди
  • 200 г (1 ст) борошна
  • зелень
  • сонячникова олія

Спосіб приготування:

Нарізаємо капусту дрібними шматочками.

Тісто: борошно, сіль і сода - змішуємо. Додаємо кефір, яйця, зелень.

Перемішую до однорідної консистенції.

Змішую тісто з капустою.

Розігріваємо пательню, додаємо олію і смажимо оладки.

Викладаємо на бумажні рушники. Готово!

Раніше ми писали, як зробити швидкі мариновані кабачки, які готові до вживання вже через 20 хвилин.

Також читайте, як приготувати курку як KFC, але ще смачніше.

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рецепт