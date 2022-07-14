Готуємо капустяні оладки з простих і доступних інгредієнтів: легко нагодувати всю сім'ю

Шукаєте, що саме приготувати із капусти? Відомий український кулінар Ліза Глинська рекомендує зробити смачні оладки - легко, просто, швидко і можна нагодувати всю родину.

Переможниця та суддя кулінарного проєкту МайстерШеф поділилася рецептом на своєму Youtube-каналі.

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