Готовим капустные оладьи из простых и доступных ингредиентов: легко накормить всю семью

Ищете, что именно приготовить из капусты? Известный украинский кулинар Лиза Глинская рекомендует сделать вкусные оладьи - легко, просто, быстро и можно накормить всю семью.

Победительница и судья кулинарного проекта Мастершеф поделилась рецептом на своем Youtube-канале.

Ранее мы писали, как сделать быстрые маринованные кабачки, которые готовы к употреблению уже через 20 минут.

Также читайте, как приготовить курицу как KFC, но еще вкуснее.