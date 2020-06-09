На кордоні з Польщею утворилися величезні черги: люди стоять на спеці по 9 годин

Українці масово виїжджають на роботу в Польщу. При цьому їх не зупиняє нічого. Зараз їм, щоб потрапити за кордон, доводиться стояти в черзі на пункті пропуску з 7-9 годин.

Така ситуація склалася перед пунктом пропуску "Медика". У натовпі говорити про дотримання соціальної дистанції в півтора метра не доводиться. Крім того, деякі знаходяться там навіть без масок. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Українці стоять в черзі на кордоні з Польщею по 9 годин (фото: radiosvoboda.org)

Люди сидять на своїх валізах або на траві, тому що ніяких лавок немає. Але більшість просто стоїть. При цьому такий ажіотаж на кордоні спостерігається вже другий тиждень поспіль.

Українці стоять в черзі на кордоні з Польщею по 9 годин (фото: radiosvoboda.org)

Українці скаржаться, що їм не вистачає туалетів і крамничок, оскільки стояти весь час на ногах дуже важко.

Українці стоять в черзі на кордоні з Польщею по 9 годин (фото: radiosvoboda.org)

У Держприкордонслужбі великі черги пояснюють тим, що поляки ввели обмежувальні заходи через карантин, тому оформлення документів займає більше часу.

Українці стоять в черзі на кордоні з Польщею по 9 годин (фото: radiosvoboda.org)

До Польщі їдуть з усіх регіонів України, хоча ще 10 років тому на роботу туди їхали найбільше із Західної України. Зараз дуже багато заробітчан з Полтавської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Запорізької областей. Серед тих, хто їде працювати в Польщу також є і підприємці, які втратили роботу через карантин.

Нагадаємо, шахраї влаштували масштабну аферу із заробітчанами України.

Раніше Польща скасувала двотижневий карантин для українців.