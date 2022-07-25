У Харківській області хакери зламали радіо: давали інструкцію про здачу в полон

По одній з радіостанції в Харківській області почали звучати Інструкції про здачу в полон російським солдатам.

Інструкція звучить російською мовою і мабуть, призначається українським захисникам.

Користувачі впевнені, що це черговий злом радіостанції російськими хакерами.

Тим більше, що на відео можна помітити, що на радіо частота FM 92,2 - це радіостанція "Радіо Життя".

Передавач цієї радіостанції знаходиться у Вовчанську, місті в 72 км на північний схід від Харкова. Вовчанськ зараз тимчасово окупований російськими солдатами.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли російські хакери зламують радіостанції або телебачення.