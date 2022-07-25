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У Харківській області хакери зламали радіо: давали інструкцію про здачу в полон

Фото: у Харківській області хакери зламали радіостанцію (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

У Харківській області по одній з радіостанцій почали звучати інструкції по здачі в полон. Судячи з інструкції, радіостанцію зламали російські хакери.

Відео із записом опублікували в Telegram-каналі Труха.

По одній з радіостанції в Харківській області почали звучати Інструкції про здачу в полон російським солдатам.

Інструкція звучить російською мовою і мабуть, призначається українським захисникам.

Користувачі впевнені, що це черговий злом радіостанції російськими хакерами.

Тим більше, що на відео можна помітити, що на радіо частота FM 92,2 - це радіостанція "Радіо Життя".

Передавач цієї радіостанції знаходиться у Вовчанську, місті в 72 км на північний схід від Харкова. Вовчанськ зараз тимчасово окупований російськими солдатами.

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли російські хакери зламують радіостанції або телебачення.

Зовсім недавно ми писали про те, що невідомі хакери запустили фейк про Зеленського на радіо Мелодія FM.

А ще ми розповідали про те, як російська пропаганда створює фейки про війну в Україні й просто приписує українцям слова, які ті не говорили.

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