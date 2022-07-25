В Харьковской области хакеры взломали радио: давали инструкцию о сдаче в плен

В Харьковской области по одной из радиостанций начали звучать инструкции по сдаче в плен. Судя по инструкции, радиостанцию взломали российские хакеры.
Видео с записью опубликовали в Telegram-канале Труха.
По одной из радиостанции в Харьковской области начали звучать инструкции о сдаче в плен российским солдатам.
Инструкция звучит на русском языке и видимо, предназначается украинским защитникам.
Пользователи уверены, что это очередной взлом радиостанции российскими хакерами.
Тем более, что на видео можно заметить, что на радио частота FM 92,2 - это радиостанция "Радио Жизнь".
Передатчик этой радиостанции находится в Волчанске, городе в 72 км на северо-восток от Харькова. Волчанск сейчас временно оккупирован российскими солдатами.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда российские хакеры взламывают радиостанции или телевидение.
Совсем недавно мы писали о том, что неизвестные хакеры запустили фейк о Зеленском на радио Мелодия FM.
А еще мы рассказывали о том, как российская пропаганда создает фейки о войне в Украине и просто приписывает украинцам слова, которые те не говорили.