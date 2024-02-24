И вкусно, и полезно. 5 напитков, которые естественным образом снижают холестерин

Снизить "плохой" холестерин могут и некоторые напитки, какие именно рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию OnlyMyHealth.

Зеленый чай

Зеленый чай известен своими многочисленными преимуществами для здоровья, особенно способностью снижать уровень холестерина. Он содержит антиоксиданты под названием катехины, которые помогают предотвратить всасывание холестерина в кишечнике, тем самым снижая уровень "плохого" холестерина.

Кроме того, зеленый чай способствует выработке "хорошего" холестерина, поддерживающего здоровье сердца. Постарайтесь выпивать по крайней мере две чашки зеленого чая каждый день, чтобы получить преимущества понижения холестерина.

Чай из гибискуса

Чай из гибискуса не только освежает, но и эффективно снижает уровень холестерина. Исследования показали, что регулярное употребление этого чая может привести к значительному снижению уровня "плохого" холестерина.

Это объясняется высоким содержанием антоцианов и других антиоксидантов, помогающих улучшить липидный профиль и уменьшить воспаление в организме. Наслаждайтесь чашкой чая из гибискуса каждый день, чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина, необходимый для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Свекольный сок

Свекольный сок является питательным источником, предлагающим многочисленные преимущества для здоровья, включая его способность снижать уровень холестерина. Он содержит соединения под названием беталаины, снижающие уровень "плохого" холестерина и триглицеридов, одновременно увеличивая уровень "хорошего" холестерина.

Кроме того, свекольный сок богат диетическими нитратами, помогающими улучшить кровообращение и общее здоровье сердца. Включите свекольный сок в свой ежедневный рацион.

Овсяное молоко

Овсяное молоко является альтернативой коровьему молоку, которое может помочь снизить уровень холестерина благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки, в частности бета-глюканов. Растворная клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, связываясь с частицами холестерина в пищеварительном тракте и выводя их из организма.

Исследования показали, что введение овсяного молока в рацион может привести к значительному снижению уровня "плохого" холестерина, тем самым уменьшая риск сердечных заболеваний. Используйте овсяное молоко в качестве питательной основы для смузи, хлопьев или кофе.

Вода с лимоном

Вода с лимоном - простой, но эффективный напиток, который может помочь снизить уровень холестерина и укрепить общее состояние здоровья. Лимоны богаты витамином С и антиоксидантами, помогающими уменьшить воспаление и окислительный стресс в организме.

Кроме того, вода с лимоном содержит пектин, тип растворимой клетчатки, который, как было показано, снижает уровень "плохого" холестерина. Употребление теплой воды с лимоном утром натощак может помочь стимулировать пищеварение, детоксицировать организм и поддерживать здоровый уровень холестерина. Выжмите сок половины лимона в стакан теплой воды и наслаждайтесь этим напитком ежедневно.