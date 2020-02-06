Ілюзії на межі життя і смерті: 5 фактів про шоу The Illusionists

У Києві покажуть шоу The Illusionists (фото: прес-служба)

До Києва приїдуть кращі ілюзіоністи сучасності The Illusionists

Цієї весни в Київ повертається сенсаційне бродвейське шоу The Illusionists. З 2 по 5 квітня найсильніші маги сучасності представлять на сцені Палацу "Україна" високотехнологічне шоу ілюзій. Розповідаємо все, що вам необхідно знати про їх перфоманс і чому варто його побачити на власні очі.

Шоу родом з Бродвею

The Illusionists називають "Цирком Дю Солей у світі магії". Постановка дебютувала у 2012 році на сцені Сіднейської Опери в Австралії. Далі — рекордні касові збори у Мельбурні, Лондоні та Мехіко. Однак, переломним моментом для успіху шоу став виступ Ілюзіоністів на Бродвейській сцені, де його миттєво охрестили найуспішнішою виставою в історії. З того часу шоу збирає повні зали незалежно від його географії — чи то в Європі, чи то в Азії — своїми виступами Ілюзіоністи вразили вже 40 країн на світовій мапі.

У Києві покажуть шоу The Illusionists (фото: прес-служба)

Кращі ілюзіоністи світу

Своїм складом The Illusionists нагадують команду супергероїв. У виставах приймають участь сім магів, кожен з яких має особливу спеціалізацію: вони можуть читати ваші думки, втікати з найжорстокіших камер тортур, проходити крізь стіни й левітувати. Їхні перфоманси не лише ефектні, але водночас і небезпечні, тому ними захоплюється навіть легенда магії Девід Коперфільд. Час від часу склад учасників змінюється й доповнюється новими трюками — таким чином шоу постійно розвивається і трансформується.

У Києві покажуть шоу The Illusionists (фото: прес-служба)

Баланс на межі життя і смерті

Ілюзіоністи не бояться загравати зі смертю. Саме тому від їхніх виступів і перехоплює подих. Джеймс Мор (більш відомий як Фальсифікатор) спеціалізується на ризикованих трюках, як от наприклад, обертанні на вістрі ножа. Ендрю Бассо називають "найкращим втікачем нашого часу" і ось чому — лише за декілька хвилин він демонструє майстерне звільнення із водяної камери тортур. У той час як Аарон Кроу (відомий під псевдонімом Воїн) зубами ловить кулі й майже повністю зупиняє роботу власного серця.

У Києві покажуть шоу The Illusionists (фото: прес-служба)

Магія без вікових бар'єрів

Синтез різноманітних жанрів перфомансу перетворює шоу The Illusionists на цілісну епічну пригоду, де неможливо відрізнити реальність від ілюзії. Сюжетна архітектура кожного акту вистави побудована таким чином, щоб зацікавити всіх глядачів незалежно від їхнього віку. Шоу поєднує в собі мистецтво вуличної магії, інтерпретує шалені трюки легендарного Гудіні й навіть демонструє комедійні перформанси.

У Києві покажуть шоу The Illusionists (фото: прес-служба)

Високотехнологічне шоу

Поєднання інноваційних технологій і вражаючих візуальних ефектів переносять класику магічних традицій The Illusionists в нову епоху.

"Ми розуміємо, що одними лише трюками і містикою глядачів зараз не здивуєш. Саме тому ми інтегруємо у виставу театральні й танцювальні постановки, експериментуємо зі спецефектами, костюмами та музикою, а також намагаємося зробити шоу максимально інтерактивним", — розповідають продюсери шоу.

Так крізь магію Ілюзіоністи вступають з глядачами у відкритий діалог.

У Києві покажуть шоу The Illusionists (фото: прес-служба)