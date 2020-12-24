В Івано-Франківську 9-річна дівчинка вирішила зістрибнути з балкона, щоб знайти маму (відео)

В Івано-Франківську 9-річна дівчинка хотіла зістрибнути з балкона, щоб знайти свою маму, яка в цей час була на роботі. Інцидент стався вранці 24 грудня в житловому будинку на вулиці Слави Стецько.

Правоохоронці кинулися рятувати дитину, і на щастя, все закінчилося благополучно. Про це передали в прес-службі патрульної поліції Івано-Франківської області.

Під час розмови патрульні вмовили дівчину спуститися з підвіконня, а тим часом їхній колега за допомогою драбини залізли до квартири через балкон.

Також патрульні показали відео, як це все відбувалося.

Школярка, коли заспокоїлася, пояснила правоохоронцям причину свого вчинку. Дівчинка розповіла, що мама на роботі, а вона не може відкрити двері, тому хоче стрибнути вниз, аби знайти мати.

Патрульні зв'язалися з матір'ю дитини, і жінка швидко повернулася додому до доньки.

Правоохоронці зазначили, що про випадок повідомили працівникам ювенальної превенції.

Відео: В Івано-Франківську дівчинка хотіла зістрибнути з балкона, щоб знайти маму

Нагадаємо, нещодавно у Києві жінка з дитиною випала з вікна - трагедія сталася серед білого дня на очах у перехожих.

Раніше повідомлялося, що чоловік хотів зістрибнути з даху на Майдані в Києві, і поліцейський провів на даху разом з хлопцем близько 5 годин, в результаті відговоривши його від суїциду.