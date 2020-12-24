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В Івано-Франковске 9-летняя девочка решила спрыгнуть с балкона, чтобы найти маму (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Ивано-Франковске 9-летняя девочка хотела спрыгнуть с балкона, чтобы найти свою маму, которая в это время была на работе. Инцидент произошел утром 24 декабря в жилом доме на улице Славы Стецько.

Правоохранители бросились спасать ребенка, и к счастью все закончилось благополучно. Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Ивано-Франковской области.

Во время разговора патрульные уговорили девочку спуститься с подоконника, а тем временем их коллега с помощью лестницы залезли в квартиру через балкон.

Также патрульные показали видео, как это все происходило.

Школьница, когда успокоилась, объяснила стражам порядка причину своего поступка. Девочка рассказала, что мама на работе, а она не может открыть дверь, поэтому хочет прыгнуть вниз, чтобы найти мать.

Патрульные связались с матерью ребенка, и женщина быстро вернулась домой к дочке.

Правоохранители отметили, что о случае сообщили работникам ювенальной превенции.

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Видео: В Ивано-Франковске девочка хотела спрыгнуть с балкона, чтобы найти маму

Напомним, недавно в Киеве женщина с ребенком выпала из окна - трагедия произошла средь бела дня на глазах у прохожих.

Ранее сообщалось, что мужчина хотел спрыгнуть с крыши на Майдане в Киеве, и полицейский провел на крыше вместе с парнем около 5 часов, в итоге отговорив его от суицида.

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