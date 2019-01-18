Побитий вчитель фізкультури розповів про інцидент

Фото: колаж РБК-Україна

Батьки школярів стали на бік педагога

Учитель фізкультури престижної гімназії у Києві в Оболонському районі, якого раніше побив батько 4-класника, розповів в лікарні про причини люті чоловіка. Про це в п'ятницю, 18 січня, передає ТСН.

За словами Ігоря Матвієнко, кривдник підняв його і вдарив у спину.

"Тоді я трошки втратив свідомість на деякий час, перехопило подих", - розповів вчитель Ігор Матвієнко.

За словами завідувача відділення політравми лікарні швидкої медичної допомоги Віктора Дороша, у потерпілого струс головного мозку, загальна травма грудної клітки, забій грудної клітини, забій легенів.

Зазначається, що причиною конфлікту стала скарга хлопчика свому батькові про те, що вчитель своїм криком довів того до сліз.

Матвієнко пояснив, що насварив учня, взяв за руку і відвів до дверей, але потім вибачився перед школярем і його батьком, але це не заспокоїло розлюченого батька.

Через агресію навіть звільнилася одна з вчительок - просто перелякалася

Батьки інших учнів стали на захист вчителя фізкультури, якого дуже люблять інші школярі. Вони додають, що та дитина любила бавитися.

Також висловлюється припущення, що у хлопчика був день народження того дня, і тому у нього була якась підвищена емоційність.

"Я не бачила такого вчителя, який займаючись з дітьми за 2,5 години, потім каже: хлопці, а тепер, поки не всі батьки зійшлися, давайте в футбол швидко. Це реально так. Щоб виманити дітей з секції тхеквандо, треба ще добре померзнути на морозі", - кажуть батьки.

У той же час мама школяра стверджує, що вчитель принижував їх сина перед усім класом, а потім сильно схопив за плече.

"Це настільки шокувало дитину, що вона розплакалася і зараз потребує психологічної допомоги", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, батько школяра, який 17 січня побив вчителя фізкультури, разом з адвокатом прийшов у поліцію.Тепер йому мають обрати запобіжний захід. Агресору загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Також ми писали про те, що нещодавно з'явилися нові подробиці побиття чоловіка школярами біля ТРЦ "Гулівер".

Нагадаємо, що російські школярі побили вчительку під час уроку за те, що вона заступилась за одного з учнів.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна