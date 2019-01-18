Избитый учитель физкультуры рассказал об инциденте

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Родители школьников стали на сторону педагога

Учитель физкультуры престижной гимназии в Киеве в Оболонском районе, которого ранее избил отец 4-классника, рассказал в больнице о причине ярости мужчины. Об этом в пятницу, 18 января, передает ТСН.

По словам Игоря Матвиенко, обидчик поднял его и ударил в спину.

"Тогда я потерял немножко сознание на некоторое время, сбилось дыхание", - рассказал учитель Игорь Матвиенко.

По словам заведующего отделением политравмы больницы скорой медицинской помощи Виктора Дороша, у пострадавшего сотрясение головного мозга, общая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки, ушиб легких.

Отмечается, что причиной конфликта стала жалоба мальчика свому отцу о том, что учитель своим криком довел того до слез.

Матвиенко объяснил, что наругал ученика, взял за руку и отвел к двери, но затем извинился перед школьником и его отцом, но это не успокоило разъяренного родителя.

Из-за агрессии даже уволилась одна из учительниц - просто перепугалась

Родители других учеников стали на защиту учителя физкультуры, которого очень любят остальные школьники. Они добавляют, что тот ребенок любил баловаться.

Также высказывается предположение, что у мальчика был день рождения в тот день, и поэтому у него была какая-то повышенная эмоциональность.

"Я не видела такого учителя, который занимаясь с детьми по 2,5 часа, потом говорит: ребята, а теперь, пока не все родители сошлись, давайте в футбол быстро. Это реально так. Чтобы выманить детей из секции тхеквандо, надо еще хорошо померзнуть на морозе", - говорят родители.

В то же время мама школьника утверждает, что учитель унижал их сына перед всем классом, а потом сильно схватил за плечо.

"Это настолько шокировало ребенка, что он расплакался и сейчас нуждается в психологической помощи", - сказала она.

Как сообщалось ранее, отец школьника, который 17 января избил учителя физкультуры, решил объясниться и вместе с адвокатом пришел в полицию.Теперь ему должны избрать меру пресечения. Агрессору грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Также мы писали о том, что недавно появились новые подробности избиения мужчины школьниками возле ТРЦ "Гулливер".

Напомним, что российские школьники избили учительницу во время урока за то, что она заступилась за одного из учеников.

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Видео: РБК-Украина