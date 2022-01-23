JULIK святкує день народження: моловідомі факти про шоумена і ретро-фото

Мало хто знає, але JULIK двічі проходив навчальну програму початкової школи. А все це тому, що мама і бабуся були вчителями і з дитинства брали Назара на уроки, бо він не хотів ходити в дитячий садок.

Майбутній артист всіляко уникав ходіння до садка, йому цікавіше було ходити до Василя Васильовича, який грав на баяні, та у школі викладав музику.

Назарій з батьком Володимиром (фото з особистого архіву артиста)

У 9 років був музикантом на весіллі у своєї першої вчительки Оксани Василівни. Згадує, як викладачка прийшла передавати завдаток, саме на той момент JULIK був на репетиційній базі. Стіни того приміщення були обклеєні фотографіями з інтимного журналу "Пан + Пані". В той момент артисту було соромно і ніяково, але це залишилось у спогадах.

Назарій перед вступом у школу-інтернат Соломії Крушельницької (фото з особистого архіву артиста)

Переїхавши до Італії, вже за тиждень мама відправила юнака до місцевої школи з італійсько-українським словником. На той момент JULIK знав лише українську, польську та англійську мови.

Якось серед навчальних уроків йому захотілося до туалету (система уроків в Італії на той момент не мала великих перерв, лише 5-10 хвилин), а попроситись Назарій не міг - не знав мови.

До слова, словник так і не став у нагоді майбутньому шоумену, адже мову він вивчив виключно через спілкування.

JULIK (фото з особистого архіву артиста)

У 15 років в італійській церкві грав на органі та керував жіночим хором. Здебільшого займалися комерційними заходами: весілля, хрестини, похорони (переважно).

JULIK (фото з особистого архіву артиста)