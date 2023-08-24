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Как сейчас выглядит и чем занимается Ассоль, которая пела "моя мама лучшая на свете"

Четверг 24 августа 2023 13:07
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Как сейчас выглядит и чем занимается Ассоль, которая пела "моя мама лучшая на свете" Екатерина Тараненко больше не Ассоль (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Многие украинцы помнят юную певицу Ассоль, чьи песни "Моя мама" и "Вкраїно моя" были популярны в 2000-х. Но не все знают, как выглядит Катерина Тараненко (настоящее имя артистки) сегодня, и чем она занимается.

А оказывается, украинская певица из Донецка не перестала заниматься музыкой. Хотя темы для творчества после замужества (в 2019 году Катя вышла замуж за бизнес-аналитика) она выбирает уже другие.

Как сейчас выглядит и чем занимается Ассоль, которая пела &quot;моя мама лучшая на свете&quot;Как сейчас выглядит и чем занимается Ассоль, которая пела &quot;моя мама лучшая на свете&quot;

Катю Тараненко многие помнят как Ассоль (фото из архива певицы)

Кроме того, она уже не та маленькая Ассоль, которой многие ее помнят. Сегодня Екатерина творит под именем SWOIIA. На днях вышла ее песня "Сестра", где артистка рассказывает о своем увлечении невероятными украинскими женщинами.

Как сейчас выглядит и чем занимается Ассоль, которая пела &quot;моя мама лучшая на свете&quot;

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"Сестра" - это гимн-манифест сильных украинских женщин, которые день за днем идут по жизни и демонстрируют всему миру свою мощь и женственность, которая, как оказалось, может быть просто стальной. О женщинах, которые могут и умеют быть хрупкими, женственными, по-настоящему любить, но и в то же время готовы отдать свою жизнь за страну.

Как сейчас выглядит и чем занимается Ассоль, которая пела &quot;моя мама лучшая на свете&quot;

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

"С самого детства я точно знала, что хочу петь и дарить миру свое творчество. В какой-то момент я поняла, что мне нужно поставить все на паузу и найти себя. В моей душе накапливались эмоции, сохранялись истории. И сейчас, в этот сложный период для нашей страны мне хочется, песней отблагодарить украинок! Наши женщины волонтерят, собирают миллионы гривен, лечат на фронте раненых, а иногда и сами берут оружие в руки. О силе и мощи украинских женщин можно говорить неустанно!" - комментирует 29-летняя SWOIIA.

Как сейчас выглядит и чем занимается Ассоль, которая пела &quot;моя мама лучшая на свете&quot;

SWOIIA (фото: instagram.com/swoiia)

Клип на эту песню, режиссером которого выступил Виктор Скуратовский, - это антология историй обычных украинских женщин. В видео снялись эксвоеннослужащая Анастасия Матюшевская, военная бухгалтер Яна Сергатюк, волонтер Наталья Феночко, парамедик Екатерина Галушка и пресс-офицер ВСУ Маргарита Ривчаченко.

Каждая из них является образцом женственности, но одновременно с тем - образцом невероятной силы.

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