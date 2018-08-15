"Як в доменній печі": вчений назвав дату "апокаліпсису" на Землі

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Температура повітря досягне до +60 за Цельсієм

До 2050 року кількість жителів Землі, які будуть піддані впливу екстремально високої температури, разко збільшиться. Про це повідомив професор Мельбурнського університету Найджел Таппер, передає The Guardian.

"Тепло буде настільки сильним, що буде складатися відчуття доменної печі. Організм буквально буде відчувати загрозу для життя і якийсь Апокаліпсис", - сказав він.

Більш того, вчений розповів, що через високу температуру людина не зможе вийти на вулицю більше, ніж на кілька хвилин. Приміром, вчені прогнозують, що до кінця століття Франція легко зможе подолати позначку в +50 градусів вище нуля.

У той же час в Кувейті прогнозується до +60 градусів за Цельсієм.

У зв'язку з цим, до 2050 року вчені прогнозують, що кількість міських жителів, які можуть зазнати впливу екстремальної температури збільшиться у вісім разів, до 1,6 мільярда людей.

Нагадаємо, в Японії за тиждень з 6 по 12 серпня через теплові удари загинули 6 людей, ще понад 7 тисяч були госпіталізовані.

Як ми писала раніше, вчені Університету Монаша в Мельбурні (Австралія) прийшли до висновку, що число загиблих від спеки до 2080 року може зрости в Австралії, Європі і США, якщо населення не пристосується до антропогенної зміни клімату.

Крім того, дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США свідчать, що у всьому світі середина літа виявилася нестерпно спекотною.

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