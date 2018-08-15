"Как в доменной печи": ученый назвал дату "апокалипсиса" на Земле

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Температура воздуха достигнет до +60 по Цельсию

К 2050 году количество жителей Земли будут подвергнуты воздействию экстремально высокой температуры, резко увеличится. Об этом сообщил профессор Мельбурнского университета Найджел Таппер, передает The Guardian.

"Тепло будет настолько сильным, что будет складываться ощущение доменной печи. Организм буквально будет чувствовать угрозу для жизни и какой-то Апокалипсис", - сказал он.

Более того, ученый рассказал, что из-за высокой температуры человек не сможет выйти на улицу больше, чем на несколько минут. К примеру, ученые прогнозируют, что к концу века Франция легко сможет преодолеть отметку в +50 градусов выше нуля.

В то же время в Кувейте прогнозируется до +60 по Цельсию.

В связи с этим, к 2050 году ученые прогнозируют, что количество городских жителей, которые подвергнуться воздействию экстремальной температуре увеличится в восемь раз, до 1,6 миллиарда человек.

Напомним, в Японии за неделю с 6 по 12 августа из-за тепловых ударов погибли 6 человек, еще более 7 тысяч были госпитализированы.

Как мы писала ранее, ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) пришли к выводу, что число погибших от жары к 2080 году может вырасти в Австралии, Европе и США, если население не приспособится к антропогенному изменению климата.

Кроме того, данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США гласят, что во всем мире середина лета оказалась невыносимо жаркой.

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