Які зміни чекають на Україну: прогноз мольфарів та астрологів на 2022 рік

Експерти розповіли, що чекає на українців у 2022 році й на чому слід зосередитися кожному, щоб змінити життя на краще.

Про це розповіли у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Так, експерти кажуть, що тигр – підступна хитра тварина і в її рік слід очікувати несподіваних запаморочливих подій. До того ж позитивні зміни для України можуть розпочатися зовсім скоро, а саме осінню 2022 року.

За словами карпатської мольфарки Олени Стеценко, бойові дії будуть йти на спад. Також нападів та вторгнень на територію України не буде.

Як зміниться ситуація з коронавірусом

Стеценко розповіла, що пандемія коронавірусу у світі піде на спад. Окрім того, наступної осені та взимку Україна перебуватиме у "зеленій зоні".

Також у 2022 році відбудеться багато змін в освітній системі країни. Позитивних змін можуть чекати й усі шанувальники футболу.

"Україна виходить на високий рівень у спортивних змаганнях та участі у різних іграх. Ми будемо дуже добре представлені у футболі та навіть у льодовому спорті!" - зауважила мольфарка.

Для особистого життя цей рік теж вважається сприятливим, особливо для народження дітей.

Що розповів нумеролог

Астролог та нумеролог Влад Росс розповів, що буде неймовірне поєднання Нептуна та Юпітера в Зодіакальному знаку Риби, яке відбувається лише раз на 600 років.

"В цей час народжуються генії! А взагалі є така дата, як 12 квітня, коли планети будуть у точному поєднанні – це ідеальний час для весіль!" – радить астролог.

Зазначається, що три двійки, які є на рік, у сумі дають 6, а це в нумерології означає радість та любов.

"Але цифри року можна розкласти й по парах: 20 і 22. 20 – символ подяки, тому цього року не забувайте багато дякувати собі, близьким та всесвіту за всі шанси, які ви від них отримали. А число 22 буде символом фокусування на важливих речах", - зазначив нумеролог.