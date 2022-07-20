Яке свято 20 липня, що суворо заборонено, а що треба зробити обов'язково

Що треба зробити, традиції

На Фому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.

У цей день можна доглядати за собою, а особливо - зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись від зайвого, людина знімає з себе проблеми і хвороби.

Також рекомендується робити покупки і проводити час зі своїми рідними та близькими.

Прикмети 20 липня

Якщо почнеться дощ, то затягнеться надовго.

Щоб набратися сил на наступний рік в цей день треба посидіти під дубом.

Дощовий день - до неврожаю.

Що не можна робити 20 липня

Особливий гріх в цей день - відмовляти в допомозі.

Купатися на Явдоху не можна, тому що водяний може схопити.

В цей день вважається небажаним робити пропозицію руки й серця, свататися чи призначати побачення. Якщо порушити заборону, пара незабаром посвариться.

Обманювати та заздрити не треба - негативні емоції повернуться вам триразово.

Дівчата й жінки не повинні фізично важко працювати й прати, інакше будуть злидні.

Не можна нехтувати хатньою роботою, яку традиційно виконують чоловіки.

Не варто в цей день вдягати прикраси.

Кого привітати з днем ангела

Іменини 20 липня відзначають Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.