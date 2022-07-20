Яке свято 20 липня, що суворо заборонено, а що треба зробити обов'язково

20 липня 2022 року за православним календарем вшановується пам’ять святих преподобних Томи та Акакія. В народі колись цей день прозивали Фома, Фома-черничник, Фома і Авдотья, Авдотья-сіногнійка.
Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з іменинами - читайте нижче в матеріалі Styler.
На Фому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.
У цей день можна доглядати за собою, а особливо - зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись від зайвого, людина знімає з себе проблеми і хвороби.
Також рекомендується робити покупки і проводити час зі своїми рідними та близькими.
Іменини 20 липня відзначають Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.
Раніше ми писали про календар свят і вихідних на липень 2022.
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