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Яке свято 20 липня, що суворо заборонено, а що треба зробити обов'язково

Фото: Яке свято 20 липня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

20 липня 2022 року за православним календарем вшановується пам’ять святих преподобних Томи та Акакія. В народі колись цей день прозивали Фома, Фома-черничник, Фома і Авдотья, Авдотья-сіногнійка.

Що можна і не можна робити в цей день, кого привітати з іменинами - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що треба зробити, традиції

На Фому та Авдотью колись заготовляли віники для лазні з дуба. Вірили, що вони будуть мати особливу цілющу силу.

У цей день можна доглядати за собою, а особливо - зістригати волосся. Вважається, що, позбавляючись від зайвого, людина знімає з себе проблеми і хвороби.

Також рекомендується робити покупки і проводити час зі своїми рідними та близькими.

Прикмети 20 липня

  • Якщо почнеться дощ, то затягнеться надовго.
  • Щоб набратися сил на наступний рік в цей день треба посидіти під дубом.
  • Дощовий день - до неврожаю.

Що не можна робити 20 липня

  • Особливий гріх в цей день - відмовляти в допомозі.
  • Купатися на Явдоху не можна, тому що водяний може схопити.
  • В цей день вважається небажаним робити пропозицію руки й серця, свататися чи призначати побачення. Якщо порушити заборону, пара незабаром посвариться.
  • Обманювати та заздрити не треба - негативні емоції повернуться вам триразово.
  • Дівчата й жінки не повинні фізично важко працювати й прати, інакше будуть злидні.
  • Не можна нехтувати хатньою роботою, яку традиційно виконують чоловіки.
  • Не варто в цей день вдягати прикраси.

Кого привітати з днем ангела

Іменини 20 липня відзначають Маргарита, В’ячеслав, Анастасія, Герман, Євдокія, Никон, Сергій і Фома.

Раніше ми писали про календар свят і вихідних на липень 2022.

Також повідомлялося про головні церковні свята липня.

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