Кейт Міддлтон посварилася з кращою подругою: що сталося

Кейт Міддлтон серйозно посварилася з однією з найкращих подруг - 35-річною колишньою моделлю Роуз Ханбері. Про це повідомляє видання The Sun.

Принц Вільям намагався помирити жінок, оскільки раніше вони часто проводили час разом з Роуз та її 58-річним чоловіком Девідом Роксаваджем. Тим не менш, за даними королівських інсайдерів, Кейт відмовилася йти на примирення і сказала Вільяму, що Роуз вже не є однією з близьких їй подруг.

"Відомо, що Кейт і Роуз жахливо посварилися. Раніше вони були разом, але це вже не так", - заявило одне з джерел видання.

Кейт Міддлтон і Роуз Ханбері (фото: thesun.co.uk)

Варто зазначити, що Кейт і Вільям живуть по сусідству з Роуз і Девідом. При цьому у них багато спільних друзів. Крім того, у них є хлопчики-близнюки Олександр, граф Роксавейдж і Олівер, лорд Чолмонделей, які часто гралися разом з принцом Джорджем, і леді Айріс.

Роуз Ханбері зі своїм чоловіком вісім років тому також була присутня на королівському весіллі. Тоді Роуз була названа самим стильним гостем церемонії.

Її чоловік Девід 27 років тому успадкував майно, що оцінюється в 112 мільйонів фунтів стерлінгів, в тому числі замок Чолмонделей в Чеширі.

Що стало причиною сварки між Кейт і Роуз точно невідомо, проте ходять чутки, що Роуз намагалася затьмарити Кейт і стати головною зіркою норфолкського світського суспільства.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон осоромилася під час походу до дітей, яких вона відвідала в лондонському центрі.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт хоче четверту дитину. В даний час герцогиня виховує трьох дітей 5-річного Джорджа, 3-річну Шарлотту й однорічного Луї.