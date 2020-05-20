Коли в Києві відкриють садочки: батьків засмутили новиною

Коли в Києві відкриють садки (колаж: РБК-Україна)

Дитячі садки не зможуть вийти з карантину відразу ж після рішення Кабміну

Дитячі садки в Києві відкриють у Києві не раніше, ніж через 10-14 днів після того, як уряд прийме таке рішення. Про це сказав Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що головне зараз - це безпека дітей.

Нагадаємо, що в уряді рішення по відкриттю дитячих садків пообіцяли озвучити до 22 травня. Їх можуть відкрити вже з понеділка, 25 травня, разом із запуском метрополітену.

Але прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні з 22 карантин буде переходити на адаптивну модель, коли рішення, в тому числі і про відкриття садочків, будуть прийматися по кожному регіону окремо.

Віталій Кличко причиною такої відстрочки назвав те, що освітні установи ще не повністю готові до того, аби приймати дітей. За словами градоначальника, зараз проводиться перевірка співробітників на можливе захворювання, проводять інструктаж з роботи в нових умовах, а також закупівлю дезінфекторів, миючих засобів і так далі.

Мер попросив батьків відповідально поставитися до ситуації, і давати тільки правдиву інформацію про стан дітей та інших членів сім'ї.

Тим часом у Міністерстві освіти та науки озвучили нові правила про те, як будуть працювати садки. Серед них обов'язкові перевірки дітей кожні 4 години, відмова від килимів, м'яких іграшок та багаторазових рушників.

Раніше ми писали, що метро в Україні можуть запустити вже з 25 травня, але працювати воно буде згідно ряду вимог.

Автор: Світлана Дудукало