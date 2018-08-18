Допоможiть знайти: у Києві зникла неповнолітня дівчина

Зникла киянка була 2001 року народження
У Києві знову пропала дівчина. На цей раз Дніпровське управління поліції Київської області оголосило в розшук Валерію Поліщук, 2001 року народження. Про цей інцидент повідомляє Служба розшуку дітей Головного Управління Національної поліції у Київській області на своїй сторінці в Facebook.
Скріншот публікації (facebook.com/rozsukkidskyiv)
На жаль, ніяких особливих прикмет девшки в повідомленні, опублікованому в соцмережі, немає. Так само не відомі і подробиці її зникнення.
Фото зниклої дівчини (facebook.com/rozsukkidskyiv)
У своєму повідомленні поліції звертається до громадян та гостей України з проханням: "При наявності будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дитини, повідомляти за номером 102".
Ранiше ми публікували прохання про допомогу в пошуку зниклого безвісти військового, який повертався із зони ООС.
Також, у Солом'янському районі Києва пропала ще одна неповнолітня дівчинка.
Нагадаємо, поліція Одеси попросила допомогти впізнати передбачуваного вбивцю, знятого на відео.
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