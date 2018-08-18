Помогите найти: в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка

STYLER LIFE 18.08.2018 - 22:57
Коллаж (РБК-Украина) Коллаж (РБК-Украина)

Пропавшая киевлянка была 2001 года рождения

В Киеве снова пропала девушка. На этот раз Днепровское управление полиции Киевской области объявило в розыск Валерию Полищук, 2001 года рождения. Об этом инциденте сообщает Служба розыска детей Главного Управления Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Помогите найти: в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка

Скриншот публикации (facebook.com/rozsukkidskyiv)

К сожалению, никаких особых примет девшки в сообщении, опубликованном в соцсети, нет. Так же не известны и подробности ее исчезновения.

Помогите найти: в Киеве пропала несовершеннолетняя девушка

Фото пропавшей девушки (facebook.com/rozsukkidskyiv)

В своем сообщении полиции обращается к гражданам и гостям Украины с просьбой: "При наличии какой-либо информации о возможном местонахождении ребенка, сообщать по номеру 102".

Ранее мы публиковали просьбу о помощи в поиске пропавшего без вести военного, который возвращался из зоны ООС.

Также, в Соломенском районе Киева пропала еще одна несовершеннолетняя девочка.

Напомним, полиция Одессы попросила помочь опознать предполагаемого убийцу, снятого на видео.

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