В Киеве открылось артпространство, работающее на помощь медикам и ВСУ

В "Саду Бажань" на ВДНГ в Киеве (главный вход, справа в оранжерею) заработало мультикультурное артпространство UYAVA. Здесь киевлян и гостей города ждут выступления любимых украинских и иностранных артистов и стендап-комиков, артвыставки, ярмарки интересных вещей, кинопоказы, познавательные мастер-классы, спортивные локации и вкусные фудкорты и бары.
Главная цель команды UYAVA - популяризация украинской музыкальной и художественной культуры и привлечение общества к помощи и поддержке воинов ВСУ, медиков и детей посредством мероприятий в коллаборации с support Azov, детскими фондами и медицинскими организациями.
Известно, что два раза в месяц, в четверг, в пространстве будут проходить обсуждение болезненных тем, касающихся развития Украины и ее социально-культурных аспектов.
Также на протяжении лета на сцену артпространства выйдет множество известных украинских и зарубежных артистов. В частности:
В ближайшее время команда UYAVA объявит даты концертов Стаса Королева, Blooms Corda, Sheetel и других артистов, диджеев и именитых иностранных хедлайнеров.
В Киеве работает новое артпространство (фото: UYAVA)
Сразу две сцены
Чтобы гости смогли наслаждаться живой музыкой и выступлениями стендап-комиков, в UYAVA обустроили две современные сцены - большую и маленькую.
Бары и фудкорты
На территории артпространства можно не только развлечься, узнать что-нибудь новое и отдохнуть, но и перекусить и выпить.
Кинотеатр под открытым небом
UYAVA не обошла вниманием и киноманов. Здесь обустроили кинотеатр под открытым небом, где транслируют жемчужины украинского и зарубежного кинематографа.
Зона отдыха
После экскурсии по артпространству можно отдохнуть с друзьями, семьей и пушистиками в зоне с гамаками и пуфами по всему саду. UYAVA - pet friendly, поэтому здесь всегда рады четырехлапым.
Спортивная площадка
Если солнечные ванны на пуфах не для вас, посетите спортивную локацию UYAVA. Там можно поиграть в настольный теннис, футбол или бильярд.
Ярмарка интересных вещей
Несколько раз в месяц в пространстве будет возможность приобрести уникальные дизайнерские вещи от украинских производителей: украшения, одежду, аксессуары, домашний декор, свечи, арты и многое другое. И все это - крафтовое и с душой.
UYAVA - безопасная локация
В близком доступе от локации три просторных укрытия, одно из которых - станция метро "Выставочный центр". Посетители могут перейти туда в случае воздушной тревоги.
Вход на локацию:
UYAVA работает:
Билеты можно купить по ссылке.
В Киеве работает новое артпространство (фото: UYAVA)
Добавим, что над мультикультурным пространством UYAVA работает мультикоманда, приобщающаяся к известным на всю Украину проектам: Comic Con Ukraine, WHITE NIGHTS, "Уличная Еда", ЮБК Beach, Koktebel Jazz Fest, Hedonism Festival, "Курени" и Atlas Weekend.
Создатели UYAVA разбираются в том, как создать уют и эстетическое удовольствие на локации. Вся территория украшена атмосферным декором, а к вечеру пространство озаряют световые инсталляции.