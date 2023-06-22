У Києві відкрився артпростір, який працює на допомогу медикам і ЗСУ

У Саду Бажань на ВДНГ в Києві (головний вхід, праворуч до оранжереї) запрацював мультикультурний артпростір UYAVA. Тут на киян і гостей міста чекають виступи улюблених українських і іноземних артистів та стендап-коміків, артвиставки, ярмарки цікавих речей, кінопокази, пізнавальні майстер-класи, спортивні локації і найсмачніші фудкорти та бари.
Головна мета команди UYAVA - популяризація української музичної та мистецької культури і залучення суспільства до допомоги та підтримки воїнів ЗСУ, медиків та дітей за допомогою заходів в колаборації з support Azov, дитячими фундаціями та медичними організаціями.
Відомо, що два рази на місяць, у четвер, у просторі проходитимуть обговорення болючих тем, що стосуються розвитку України та її соціально-культурних аспектів.
Також протягом літа на сцену артпростору вийде безліч відомих українських та зарубіжних артистів. Зокрема:
Також найближчим часом команда UYAVA оголосить дати концертів Стаса Корольова, Blooms Corda, Sheetel та інших артистів, діджеїв та іменитих іноземних хедлайнерів.
У Києві працює новий артпростір (фото: UYAVA)
Одразу дві сцени
Аби гості змогли насолоджуватися живою музикою та виступами стендап-коміків, в UYAVA облаштували дві сучасних сцени - велику та маленьку.
Бари й фудкорти
На території артпростору можна не тільки розважитися, дізнатися щось нове та відпочити, а й перекусити і випити.
Кінотеатр просто неба
UYAVA не залишила без уваги й кіноманів. Тут облаштували кінотеатр просто неба, де транслюють перлини українського та зарубіжного кінематографу.
Зона для відпочинку
Після екскурсії артпростором можна відпочити із друзями, родиною та пухнастиками в зоні з гамаками та пуфами по всьому саду. UYAVA - pet friendly, тож тут завжди раді чотирилапим.
Спортивний майданчик
Якщо сонячні ванни на пуфах не для вас, завітайте до спортивної локації UYAVA. Там можна пограти в настільний теніс, футбол або більярд.
Ярмарок цікавих речей
Декілька разів на місяц у просторі буде можливість придбати унікальні дизайнерські речі від українських виробників: прикраси, одяг, аксесуари, домашній декор, свічки, арти й багато іншого. І все це - крафтове і з душею.
UYAVA - безпечна локація
У близькому доступі від локації три просторних укриття, одне з яких - станція метро "Виставковий центр". Відвідувачі зможуть перейти туди в разі повітряної тривоги.
Вхід на локацію:
UYAVA працює:
Квитки можна купити за посиланням.
У Києві працює новий артпростір (фото: UYAVA)
Додамо, що над мультикультурним простором UYAVA працює мультикоманда, що долучалася до відомих на всю Україну проєктів: Comic Con Ukraine, WHITE NIGHTS, "Вулична Їжа", ЮБК Beach, Koktebel Jazz Fest, Hedonism Festival, "Курені" і Atlas Weekend.
Творці UYAVA знаються на тому, як створити затишок та естетичне задоволення на локації. Вся територія прикрашена атмосферним декором, а надвечір простір осяюють світлові інсталяції.