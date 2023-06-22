У Києві відкрився артпростір, який працює на допомогу медикам і ЗСУ

Відомо, що два рази на місяць, у четвер, у просторі проходитимуть обговорення болючих тем, що стосуються розвитку України та її соціально-культурних аспектів.

Також протягом літа на сцену артпростору вийде безліч відомих українських та зарубіжних артистів. Зокрема:

23 червня киян та гостей столиці потішить гурт LATEXFAUNА

24 червня на сцену UYAVA вийдуть EBM/synth-pop гурт із Дніпра Kurs Valüt та музикант Ігор Кириленко з електронним проєктом Hidden Element

25 червня огорне міксом безлічі танцювальних жанрів із класикою один із топових електронних продюсерів, литовець Ten Walls

2 липня підкорюватиме магією своєї музики австралійський музикант, бітбоксер і зірка YouTube Бенджамін Стенфорд, він же Dub FX

21 липня відбудеться концерт українського музичного проєкту ЛУНА та виступи співачки і фольклористки ЮЮ (Юлія Юріна).

Також найближчим часом команда UYAVA оголосить дати концертів Стаса Корольова, Blooms Corda, Sheetel та інших артистів, діджеїв та іменитих іноземних хедлайнерів.

У Києві працює новий артпростір (фото: UYAVA)

Що ще чекатиме на гостей локації

Одразу дві сцени

Аби гості змогли насолоджуватися живою музикою та виступами стендап-коміків, в UYAVA облаштували дві сучасних сцени - велику та маленьку.

Бари й фудкорти

На території артпростору можна не тільки розважитися, дізнатися щось нове та відпочити, а й перекусити і випити.

Кінотеатр просто неба

UYAVA не залишила без уваги й кіноманів. Тут облаштували кінотеатр просто неба, де транслюють перлини українського та зарубіжного кінематографу.

Зона для відпочинку

Після екскурсії артпростором можна відпочити із друзями, родиною та пухнастиками в зоні з гамаками та пуфами по всьому саду. UYAVA - pet friendly, тож тут завжди раді чотирилапим.

Спортивний майданчик

Якщо сонячні ванни на пуфах не для вас, завітайте до спортивної локації UYAVA. Там можна пограти в настільний теніс, футбол або більярд.

Ярмарок цікавих речей

Декілька разів на місяц у просторі буде можливість придбати унікальні дизайнерські речі від українських виробників: прикраси, одяг, аксесуари, домашній декор, свічки, арти й багато іншого. І все це - крафтове і з душею.

UYAVA - безпечна локація

У близькому доступі від локації три просторних укриття, одне з яких - станція метро "Виставковий центр". Відвідувачі зможуть перейти туди в разі повітряної тривоги.

Вхід на локацію:

з понеділка до четверга - вільний

з п’ятниці до неділі - від 200 гривень

UYAVA працює:

з понеділка до п’ятниці - з 16:00 до 22:00,

у суботу й неділю - з 14:00 до 22:00

Квитки можна купити за посиланням.

У Києві працює новий артпростір (фото: UYAVA)

Додамо, що над мультикультурним простором UYAVA працює мультикоманда, що долучалася до відомих на всю Україну проєктів: Comic Con Ukraine, WHITE NIGHTS, "Вулична Їжа", ЮБК Beach, Koktebel Jazz Fest, Hedonism Festival, "Курені" і Atlas Weekend.

Творці UYAVA знаються на тому, як створити затишок та естетичне задоволення на локації. Вся територія прикрашена атмосферним декором, а надвечір простір осяюють світлові інсталяції.