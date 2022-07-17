Над Києвом розкинулася подвійна веселка, а потім в небі "розцвів" захід сонця: яскраві фото і відео

Перед появою різнобарвного небесного "коромисла", що розкинулося на небосхилі, пройшов несильний короткочасний дощ. І хоча температура повітря у другий день вихідних трохи знизилася, опади були теплими.

Коли жителі столиці прибрали парасольки, то могли спостерігати в небі таку картину:

Біля основної дуги веселки був помітний її "дублікат", трохи менш яскравого відтінку, але чітко видніється на фоні потемнілих хмар і неба перед заходом сонця.

Видовищне атмосферне явище спостерігали в різних районах Києва - як в житлових масивах, забудованих висотками, так і в парках і скверах біля водойм.

Подвійна веселка в небі над Києвом 17 липня (фото: t.me/kievreal1)

До речі, веселку не дарма вважають добрим передвісником, адже як обіцяють синоптики, початок наступного тижня буде в столиці сухим, сонячним і ясним.

Кілька відео про подвійну веселку, що цієї неділі надихнула жителів і гостей Києва на швидкі хороші погодні новини, можна також подивитися за цим посиланням.

Подвійна веселка в небі над Києвом 17 липня (фото: t.me/kievreal1 / Telegram-канал "Київський двіж")

Трохи пізніше, коли світило вже спускалося, небо столиці прикрасив також дуже яскравий захід сонця з багряними відтінками.

Гарний захід сонця в Києві 17 липня (фото: Telegram-канал "Київський двіж")