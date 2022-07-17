Над Киевом раскинулась двойная радуга, а затем в небе "расцвел" закат: яркие фото и видео

Перед появлением разноцветного небесного "коромысла", что раскинулось на небосводе, прошел несильный кратковременный дождь. И хотя температура воздуха во второй день выходных чуть снизилась, осадки были теплыми.

Когда жители столицы убрали зонтики, то могли наблюдать в небе такую картину:

Возле основной дуги радуги был заметен ее "дубликат", чуть менее яркого оттенка, но четко виднеющийся на фоне потемневших облаков и предзакатного неба.

Зрелищное атмосферное явление наблюдали в разных районах Киева - как в жилых массивах, застроенных высотками, так и в парках и скверах около водоемов.

Двойная радуга в небе над Киевом 17 июля (фото: t.me/kievreal1)

Кстати, радугу не зря считают добрым предвестником, ведь как обещают синоптики, начало следующей недели будет в столице сухим, солнечным и ясным.

Несколько видео о двойной радуге, что в это воскресенье вдохновила жителей и гостей Киева на скорые хорошие погодные новости, можно также посмотреть по этой ссылке.

Двойная радуга в небе над Киевом 17 июля (фото: t.me/kievreal1 / Telegram-канал "Киевский движ")

Чуть позже, когда светило уже спускалось, небо столицы украсил также очень яркий закат с багряными оттенками.

Красивый закат в Киеве 17 июля (фото: Telegram-канал "Киевский движ")