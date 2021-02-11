У Київраді потік дах: в сесійній залі поставили відро (фото)

В будівлі Київської міської ради сталася неприємність - почала протікати стеля прямо в сесійній залі. Щоб не намочити столичних законодавців через неочікувані опади у приміщенні на підлозі біля трибуни підставили відро і поклали ганчірку.
Відповідні фото 11 лютого опублікував депутат Леонід Ємець у своєму Facebook.
"Стеля підтікає", - лаконічно прокоментував він знімки.
В Київраді в сесійній залі протікає стеля (фото з Facebook-сторінки Леоніда Ємця)
Як видно на кадрах, врятувати депутатів від капаючої води вирішили за допомогою відра від будівельної суміші.
Протікання сталося біля системи освітлення, встановленої при вентиляції коло входу в сесійний зал.
В будівлі Київради протікає стеля (фото з Facebook-сторінки Леоніда Ємця)
Користувачі мережі іронізують з приводу інциденту, проте також прозвучало пояснення, чому раптом почав протікати дах будівлі Київради.
Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися жарти і фотожаби через ситуацію зі снігопадами у Києві та колапсу на дорогах.
Нагадаємо, що минулого літа в центрі Києва біля Верховної Ради провалився асфальт.