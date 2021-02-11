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У Київраді потік дах: в сесійній залі поставили відро (фото)

Автор: Володимир Костирін

В будівлі Київської міської ради сталася неприємність - почала протікати стеля прямо в сесійній залі. Щоб не намочити столичних законодавців через неочікувані опади у приміщенні на підлозі біля трибуни підставили відро і поклали ганчірку.

Відповідні фото 11 лютого опублікував депутат Леонід Ємець у своєму Facebook.

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"Стеля підтікає", - лаконічно прокоментував він знімки.

В Київраді в сесійній залі протікає стеля (фото з Facebook-сторінки Леоніда Ємця)

Як видно на кадрах, врятувати депутатів від капаючої води вирішили за допомогою відра від будівельної суміші.

Протікання сталося біля системи освітлення, встановленої при вентиляції коло входу в сесійний зал.

В будівлі Київради протікає стеля (фото з Facebook-сторінки Леоніда Ємця)

Користувачі мережі іронізують з приводу інциденту, проте також прозвучало пояснення, чому раптом почав протікати дах будівлі Київради.

  • Я думаю, почалися проблеми з дахом ще за часів Черновецького.
  • Треба ж, в мерії прорвало дах
  • Стеля ще не поїхала?
  • У кого?
  • Дах протікає давно через специфіку конструкції. Ще наприкінці 2018 року було розроблено проект реставрації покрівлі, який має зняти такі проблеми, але через вибори 2019 та 2020 років та карантин він, на жаль, так і не почав реалізуватись. Сподіваюсь найближчим часом проект буде реалізовано, щоправда, на це потрібна значна сума. Розраховуємо на підтримку в залі.

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилися жарти і фотожаби через ситуацію зі снігопадами у Києві та колапсу на дорогах.

Нагадаємо, що минулого літа в центрі Києва біля Верховної Ради провалився асфальт.

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