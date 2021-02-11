UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киевсовете потекла крыша: в сессионном зале поставили ведро (фото)

Автор: Владимир Костырин

В здании Киевского городского совета произошла неприятность - начал протекать потолок прямо в сессионном зале. Чтобы не намочить столичных законодателей из-за внезапных осадков в помещении на ступенях около трибуны подставили ведро и положили тряпку.

Соответствующие фото 11 февраля опубликовал депутат Леонид Емец в своем Facebook.

Популярные новости
Звезда фильмов "Афоня" и "Мимино" Леонид Куравлев исчез в России 08 февраля 2021
"Укрзализныця" вляпалась в новый скандал: пассажиры пожаловались на укусы 09 февраля 2021
В метро Киева – коллапс, люди злые: видео с "Контрактовой площади" 09 февраля 2021
Жена Медведчука Марченко вновь обратилась к украинцам: я вручаю вам свою месть 09 февраля 2021
На языке Терешковой и Будды: о чем сейчас пишет скандальная педагог Бильченко 08 февраля 2021
Весна в Украине станет экстремальной: климатологи ошеломили прогнозами 08 февраля 2021
В метро Киева - новый коллапс: фото огромных очередей 10 февраля 2021
Кабеля режьте, разбирайте, ломайте: рабочие рассказали правду про дворец Путина 10 февраля 2021
Врачи назвали самые полезные молочные продукты, которые замедляют старение 09 февраля 2021
Этот симптом говорит об опасной болезни печени: срочно к врачу! 10 февраля 2021

"Потолок подтекает", - лаконично прокомментировал он снимки.

В Киевсовете в сессионном зале протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)

Как видно на кадрах, спасти депутатов от капающей воды решили с помощью ведра от строительной смеси.

Протечка произошла около системы освещения, установленной при вентиляции возле входа в сессионный зал.

В здании Киевсовета протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)

Пользователи сети иронизируют по поводу инцидента, однако также прозвучало и объяснение, почему вдруг начала протекать крыша в здании Киевсовета.

  • Я думаю, начались проблемы с крышей еще во времена Черновецкого.
  • Надо же, в мэрии прорвало крышу
  • Потолок еще не поехал?
  • У кого?
  • Крыша протекает давно в силу специфики конструкции. Еще в конце 2018 года был разработан проект реставрации кровли, который должен снять такие проблемы, но из-за выборов 2019 и 2020 годов и карантина он, к сожалению, так и не начал реализоваться. Надеюсь в ближайшее время проект будет реализован, правда на это нужно значительная сумма. Рассчитываем на поддержку в зале.

Ранее сообщалось, что в сети появились шутки и фотожабы из-за ситуации со снегопадами в Киеве и коллапсе на дорогах.

Напомним, что прошлым летом в центре Киева возле Верховной Рады провалился асфальт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевсоветводаподтоплениекурьезы
Читайте также
На западе Украины повышается уровень воды: возможны подтопления дорог и угодий
В Черновцах прорвало магистральный водопровод, часть города осталась без воды
Прогноз погоды