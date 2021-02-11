В Киевсовете потекла крыша: в сессионном зале поставили ведро (фото)

В здании Киевского городского совета произошла неприятность - начал протекать потолок прямо в сессионном зале. Чтобы не намочить столичных законодателей из-за внезапных осадков в помещении на ступенях около трибуны подставили ведро и положили тряпку.
Соответствующие фото 11 февраля опубликовал депутат Леонид Емец в своем Facebook.
"Потолок подтекает", - лаконично прокомментировал он снимки.
В Киевсовете в сессионном зале протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)
Как видно на кадрах, спасти депутатов от капающей воды решили с помощью ведра от строительной смеси.
Протечка произошла около системы освещения, установленной при вентиляции возле входа в сессионный зал.
В здании Киевсовета протекает потолок (фото с Facebook-страницы Леонида Емца)
Пользователи сети иронизируют по поводу инцидента, однако также прозвучало и объяснение, почему вдруг начала протекать крыша в здании Киевсовета.
Ранее сообщалось, что в сети появились шутки и фотожабы из-за ситуации со снегопадами в Киеве и коллапсе на дорогах.
Напомним, что прошлым летом в центре Киева возле Верховной Рады провалился асфальт.