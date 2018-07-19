"Звичайно, я вбивав": російський письменник відкрито заявив про свою "роботу" на Донбасі (відео)

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Бойовик вважає, що у вбивствах немає нічого поганого

Російський письменник, політичний діяч і бойовик "ДНР" Захар Прилєпін зізнався, що вбивав людей у трьох збройних конфліктах, зокрема, на Донбасі. Таку заяву прихильник терористів зробив в ефірі телеканалу "Дождь" на дебатах з журналісткою та колишнім кандидатом на пост президента РФ Ксенією Собчак.

Собчак прямо запитала: "Захар, Ви вбивали людей?".

"Так, безумовно. Я, як людина, яка побувала на трьох війнах, звичайно, я вбивав людей", — заявив Прилєпін.

"Нічого я при цьому не відчував, це така робота, як і будь-яка інша діяльність", - зазначив прихильник терористів "ДНР".

"Хтось їх лікує, а хтось стріляє", - зазначив письменник.

"Ви живете на білому світі, тому що хтось вбивав людей", - заявив Прилєпін.

Відео: Дебати Собчак і Прілепіна (YouTube/Телеканал Дощ)

Нагадаємо, 43-річний Прилєпін воював проти України на боці незаконних збройних формувань.

Раніше Прилєпін розповів, як бойовики "ДНР" злякалися ЗСУ.

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