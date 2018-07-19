"Конечно, я убивал": российский писатель открыто заявил о своей "работе" на Донбассе (видео)

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Боевик считает, что в убийствах нет ничего плохого

Российский писатель, политический деятель и боевик "ДНР" Захар Прилепин признался, что убивал людей в трех вооруженных конфликтах, в частности, на Донбассе. Такое заявление сторонник террористов сделал в эфире телеканала "Дождь" на дебатах с журналисткой и бывшим кандидатом на пост президента РФ Ксенией Собчак.

Собчак задала прямой вопрос: "Захар, Вы убивали людей?".

"Да, безусловно. Я, как человек, побывавший на трех войнах, конечно, я убивал людей", — заявил Прилепин.

"Ничего я при этом не чувствовал, это такая работа, как и любая другая деятельность", - отметил сторонник террористов "ДНР".

"Кто-то их лечит, а кто-то стреляет", - отметил писатель.

"Вы живете на белом свете, потому что кто-то убивал людей", - заявил Прилепин.

Видео: Дебаты Собчак и Прилепина (YouTube/Телеканал Дождь)

Напомним, 43-летний Прилепин воевал против Украины на стороне незаконных вооруженных формирований.

Ранее Прилепин рассказал, как боевики "ДНР" испугались ВСУ. Сбежавший из "ДНР" террорист рассказал, что боевики опасались наступления ВСУ. С его слов, украинские войска могли бы оттеснить террористов вплоть до Урала.

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