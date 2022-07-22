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Консерва розкрилася: Бардаш приїхав в "безпечну" Москву і розповів про плани

Фото: Юрій Бардаш тепер у Москві (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Скандальний продюсер-українофоб Юрій Бардаш, який нещодавно вийшов в ефір з мерзенними заявами про ВСУ, нарешті-то "розкрився".

Як виявилося, з Грузії, де він перебував останнім часом, він відправився в Москву. Столицю РФ він назвав "безпечною".

Про свої "пригоди" уродженець Луганської області розповів у Telegram-каналі.

Погрози Бардашу

За словами продюсера, в Грузії після скандального ефіру йому почали надходити погрози. І він прийняв рішення бігти до Абхазії. Перед цим Бардаш ховався два дні в горах.

"Наступного дня після ефіру мені зателефонував чоловік якого я не знав. Повідомив, що в Грузії залишатися небезпечно, потрібно ховатися. Я не прийняв всерйоз дане застереження, врешті-решт Грузія демократична країна. На наступний день мені знову подзвонив той же чоловік з тим же посилом. Я знову сказав спасибі, все в порядку, але ввечері пролунав ще один дзвінок вже з України, в ході якого мені сказали, що за мною послали Грузинський легіон і що хлопці вже виїхав", - повідомив екс-продюсер Wellboy і "Грибів".

Бардаш тепер живе в Москві (фото: Instagram)

Бардаш захоплюється Абхазією і вважає, що там живуть "усвідомлені люди".

"Низький уклін абхазам, зустріли як брата, війна змусила їх бути чуйними до будь-якого роду політичних висловлювань і їх наслідків. Абхазія вразила своєю політичною усвідомленістю. Всі як один можуть підтримати дискусію на будь-яку соціально-політичну тему. Нам би теж не заважало освоїти такий навик, знайти обізнаність, так би мовити. Кордон Абхазії і Росії пройшов за п'ять хвилин, через те, що мій паспорт виданий Луганським", - пише він.

Переїзд в Москву

Після Абхазії Бардаш подався до Росії. Кордон він перейшов легко, маючи на руках паспорт з луганською пропискою. Зараз скандальний продюсер в Москві і називає її безпечною.

Там він планує "творити"і "далі розвиватися".

"Зараз я в Москві, тут спокійно, безпечно і красиво. Дякую всім, хто написав мені слова підтримки. Я дізнався що нас багато. Повірте, кожне ваше добре слова для мене як щит від нападок божевільних. У мене великі плани, щодо музики і суспільного життя і я вже приступив до їх реалізації", - написав Бардаш.

Відзначимо, що в коментарях до публікації купа так званих ботів, які вітають Юру в Москві. Гнівні відгуки Бардаш швидко чистить.

До речі, через позицію Бардаша про війну в Україні, від нього пішла друга дружина за п'ять років.

Читайте також, що не так з Юрієм Бардашем, який уявив себе філософом.

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продюсер