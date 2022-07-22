Консерва вскрылась: Бардаш приехал в "безопасную" Москву и рассказал о планах

Угрозы Бардашу

По словам продюсера, в Грузии после скандального эфира ему начали поступать угрозы. И он принял решение бежать в Абхазию. Перед этим Бардаш прятался два дня в горах.

"На следующий день после эфира мне позвонил человек которого я не знал. Сообщил, что в Грузии оставаться не безопасно, нужно уходить. Я не принял всерьез данное предостережение, в конце концов Грузия демократическая страна. На следующий день мне снова позвонил тот же человек с тем же посылом. Я снова сказал спасибо, все в порядке, но вечером раздался еще один звонок уже с Украины, в ходе которого мне сказали, что за мной послали Грузинский Легион и что ребята уже выехал", - сообщил экс-продюсер Wellboy и "Грибов".

Бардаш теперь живет в Москве (фото: Instagram)

Бардаш восхищается Абхазией и считает, что там живут "осознанные люди".

"Низкий поклон абхазам, встретили как брата, война заставила их быть чуткими к любого рода политическим высказываниям и их последствиям. Абхазия поразила своей политической осознанностью. Все как один могут поддержать дискуссию на любую социально-политическую тему. Нам бы тоже не мешало освоить такой навык, обрести осведомлённость, так сказать. Границу Абхазии и России прошел за пять минут, так как мой паспорт выдан Луганским", - пишет он.

Переезд в Москву

После Абхазии Бардаш подался в Россию. Границу он перешел легко, имея на руках паспорт с луганской пропиской. Сейчас скандальный продюсер в Москве и называет ее безопасной.

Там он планирует "творить" и "далее развиваться".

"Сейчас я в Москве, здесь спокойно, безопасно и красиво. Благодарю всех, кто написал мне слова поддержки. Я узнал что нас много. Поверьте, каждое ваше доброе слова для меня как щит от нападок безумцев. У меня большие планы, касательно музыки и общественной жизни и я уже приступил к их реализации", - написал Бардаш.

Отметим, что в комментариях к публикации куча так называемых ботов, которые приветствуют Юру в Москве. Гневные отклики Бардаш быстро чистит.