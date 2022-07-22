КПІ без МАФів: у Києві біля метро зносять ларьки, які стояли там роками (відео)

Чому зносять МАФи

Демонтаж проводиться на підставі рішення, прийнятого Радою оборони міста Києва. Йдеться про переміщення тимчасових споруд з локацій, де вони перешкоджають доступу населення до укриттів.

Однією з таких територій, що повністю очистилися від МАФів, щоб звільнити шлях до укриттів, є локація навколо станції метро "Політехнічний інститут". Зазначається, що там провели благоустрій – асфальтування та озеленення.

Підприємці, які мають дозвільні документи, можуть вибрати інше місце для роботи.

Дивіться на відео, як зараз виглядає місце, де МАФи стояли роками.

Як виглядало КПІ раніше

Ось так розташовувалися кіоски біля метро "Політехнічний інститут" вже багато років, заважаючи людям нормально пройти.

МАФи на КПІ виглядали так (фото: sbo.ua)