"Міцний горішок": українці про врятованого в Карпатах туриста

Фото: колаж РБК-Україна

Рятувальникам дякують за їх героїчні зусилля

Киянина Ігоря Грищенка, який заблукав у Карпатах в районі гори Гемба в Міжгірському районі, нарешті вдалося знайти. Туриста вже транспортували до найближчого населеного пункту і тепер їм зайнялися лікарі.

Рятувальники шукали гірськолижника від Різдва, і пізно ввечері 11 січня повідомили довгоочікувані добрі вісті, за які українці в соцмережах палко їм дякують.

Скрін: facebook.com/MNS.GOV.UA

Ігор із двома друзями перед Різдвом вирушив у Карпати, і через складні погодні умови друзі заблукали в районі гори Гимба. Один з чоловіків загинув, другий вижив, а про долю Грищенка кілька днів не було нічого відомо. В середу він зміг додзвонитися своєму другові - телефонний дзвінок тривав лише кілька секунд.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

У четвер вдень киянину вдалося зателефонувати рятувальникам і повідомити, що він знаходиться в будиночку лісника у невеликої річки. З'ясувалося, що телефонний дзвінок надійшов із Савілівського району - і рятувальники почали визначати координати.

До слова, там же біля підніжжя гори Гимба дружина і брат Ігоря Грищенка висловили впевненість, що його незабаром зможуть знайти. Так і сталося.

Фото: Ігор Грищенко

У коментарях до повідомлення користувачі мережі відзначають героїчні зусилля рятувальників, які в складних погодних умовах кілька днів займалися пошуками. А самого лижника Ігоря справедливо назвали "міцним горішком":

"Рятувальники супер-молодці, справжні герої, які ризикують своїм життям 4 доби, незважаючи на свята, вихідні, час доби, небезпеку сходження лавини, -17С, туман, шукали, вірили і знайшли! Величезне спасибі! А Ігор просто "міцний горішок" виявився, молодець!

Скріншот коментарів: facebook.com/MNS.GOV.UA

"Хлопці! Низький вам всім уклін! За вашу роботу, допомога і віру з якою ви щодня виходьте на службу! Дай вам Бог і вашим родинам здоров'я!": "Бережи вас Бог! Глибока подяка і шана всім вам!"; "Рятувальникам велика вдячність і повага! Молодці, що йшли до кінця!"; "Рятувальники круті! Шкода, що через чиюсь самовпевненість і безвідповідальність іншим людям потрібно ризикувати життям і здоров'ям"; "Пошукова група - ви супер, дякую вам за те, що ви робите Ви справжні Люди"; "Слава Богу, що живий! Величезна подяка всім, хто шукав і знайшов!"; "Спасибі величезне рятувальникам професіоналам і дякую Богу, що почув наші молитви!"; "Мужик красень, мало хто б протримався стільки!"; "Хлопці, низький уклін"; "Рятувальники - герої! Життя - безцінне!"...

Скріншот коментарів: facebook.com/MNS.GOV.UA

Один з коментаторів також навів випадок із власного життя, коли також застряг у сніговій пастці в Карпатських горах. Випробувавши на собі усі "принади", він висловив Ігорю Грищенку своє захоплення:

"Коли я потрапляв в бурю на Говерлі, довелося добу по пояс в снігу виживати при нульовій видимості. Врятувало те, що ще спустилися в зону лісу з напарником і з бинта аптечного розпалили багаття, і всю ніч сушили на дрова обмерзлі сирі гілки, і весь час я його роздмухував сидушкою! Більше запам'ятався лютневий дубак! Іноді здавалося, що сили зовсім покидають, і потім організм видавав потужну і неприємну судому, яка не давала заснути! Допомагала вибиратися із заметів глибиною по шию! Хоч ми і весь час мали постійний зв'язок з рятувальниками, мали джіпіес з нашими координатами, навіть знали де ми, але нас шукали близько доби! Це було важко на морозі -20! Як цей хлопець сам стільки пережив - в голові не вкладається І у мене була повна аптечка, запас їжі на два дні, запальничка, вода, ніж, навіть сидушка!.. Хлопець дуже міцний і везучий, респект йому!"...

Скріншот коментарів: facebook.com/MNS.GOV.UA

Також в мережі серед коментів знайшлося і питання про точні координати, де перебував киянин, бо ж "цікаво подивитися, куди він заблукав".

Нагадаємо, Ігор Грищенко є президентом української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту. У Києві він працював професійним тренером.

Як повідомлялося, 23 грудня 2018-го в Карпатах у селі Яблуниця Яремчанського району згоріла готель "Простоквашино", в результаті чого загинула одна людина.

Також ми писали про те, що 5 січня у Карпатах рятувальники ДСНС знайшли двох туристів, втратили орієнтування в районі гори Вухатий Камінь Верховинського району.