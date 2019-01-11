"Крепкий орешек": украинцы о спасенном в Карпатах туристе

Фото: коллаж РБК-Украина

Спасателей благодарят за их героические усилия

Заблудившегося в Карпатах в районе горы Гемба в Межгорском районе киевлянина Игоря Грищенко наконец-то удалось найти. Туриста уже транспортировали к ближайшему населенному пункту и теперь им занялись врачи.

Спасатели занимались поисками горнолыжника с Рождества, и поздно вечером 11 января сообщили долгожданные добрые вести, за которые украинцы в соцсетях горячо их благодарят.

Скрин: facebook.com/MNS.GOV.UA

Игорь с двумя друзьями перед Рождеством отправился в Карпаты, и из-за сложных погодных условий друзья заблудились в районе горы Гимба. Один из мужчин погиб, второй выжил, а о судьбе Грищенко несколько дней не было ничего известно. В среду он смог дозвониться своему другу - телефонный звонок продлился всего несколько секунд.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

В четверг днем киевлянину удалось позвонить спасателям и сообщить, что он находится в домике лесника у небольшой реки. Выяснилось, что телефонный звонок поступил из Савеловского район - и спасатели принялись определять координаты.

Кстати, там же у подножья горы Гимба жена и брат Игоря Грищенко высказали уверенность, что его вскоре смогут найти. Так и произошло.

Фото: Игорь Грищенко

В комментариях к сообщению пользователи сети отмечают героические усилия спасателей, которые в сложных погодных условиях несколько дней занимались поисками. А самого лыжника Игоря справедливо назвали "крепким орешком":

"Спасатели супер-молодцы, настоящие герои, рискующие своей жизнью 4 суток, несмотря на праздники, выходные, время суток, опасность схода лавины, -17С, туман искали, верили и нашли! Огромное спасибо! А Игорь просто "крепкий орешек" оказался, молодец!

Скриншот комментариев: facebook.com/MNS.GOV.UA

"Ребята! Низкий вам всем поклон! За вашу работу, помощь и веру с которой вы каждый день выходите на службу! Дай вам Бог и вашим семьям здоровья!": "Храни вас Бог! Глубочайшая благодарность и уважение всем вам!"; "Спасателям большая благодарность и уважение! Молодцы, что шли до конца!"; "Спасатели крутые! Жаль, что из-за чьей самоуверенность и безответственность другим людям нужно рисковать жизнью и здоровьем"; "Поисковая группа - вы супер, спасибо вам за то, что вы делаете. Вы настоящие Люди"; "Слава Богу, что жив! Огромная благодарность всем, кто искал и нашел!"; "Спасибо огромное спасателям профессионалам и спасибо Богу, что услышал наши молитвы!"; "Мужик красавчик, мало кто бы продержался столько!"; "Ребята, низкий поклон"; "Спасатели - герои! Жизнь - бесценна!"...

Скриншот комментариев: facebook.com/MNS.GOV.UA

Один из коментаторов также привел случай из собственной жизни, когда также застрял в снежной ловушке в Карпатских горах. Испытав на себе все соответствующие "прелести", он выразил Игорю Грищенко свое восхищение:

"Когда-то я попадал в бурю на Говерле, пришлось сутки по пояс в снегу выживать при нулевой видимости. Спасло то, что еще спустились в зону леса с напарником и из бинта аптечного разожгли костер, и всю ночь ломали на дрова обледеневшие сырые ветви, и все время я его раздувал сидушкой! Больше запомнился февральский дубак! Иногда казалось что силы совсем покидают, и потом организм выдавал мощную и неприятную судорогу, которая не давала заснуть! Помогала выбираться из сугробов глубиной по шею! Хоть мы и все время имели постоянную связь со спасателями, имели джипиес с нашими координатами, даже знали где мы, но нас искали около суток! Это было тяжело на морозе в -20! Как этот парень сам столько пережил - в голове не укладывается.... И то у меня была полная аптечка, запас еды на два дня, зажигалка, вода, нож, даже сидушка!.. Парень очень прочный и везучий, респект ему!"...

Скриншот комментариев: facebook.com/MNS.GOV.UA

Также в сети среди комментов нашелся и вопрос о точных координатах, где находился киевлянин, так как "интересно посмотреть, куда он заблудился".

Напомним, Игорь Грищенко является президентом украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта. В Киеве он работал профессиональным тренером.

Как сообщалось, 23 декабря 2018-го в Карпатах в селе Яблуница Яремчанского района сгорела гостиница "Простоквашино", в результате чего погиб один человек.

Также мы писали о том, что 5 января в Карпатах спасатели ГСЧС нашли двух туристов, потерявших ориентировку в районе горы Ушастый Камень Верховинского района.