Легкі речі дістали рано: синоптик засмутила українців

Погода в Україні у понеділок нагадає, що квітень тільки починається і для двадцатиградусного тепла ще рано. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, 1 квітня на Заході і Півночі України похолодає до +8... +12 градусів за Цельсієм.

На Півдні, Сході країни і в більшості Центру ще побуде сьогоднішня дуже тепла погода.

Опади малоймовірні, і на території України буде світити сонце. Але через тиск холодного повітря з півночі посилиться вітер.

Погода в Україні (дорожня карта: facebook.com/tala.didenko)

У Києві першого квітня також температура повітря знизиться і становитиме близько +10 градусів. Опадів не буде, але буде сильний вітер.

"Тому завтра ці легкі плащі, светри і навіть, страшно сказати, сукні з коротким рукавом в клітку і шорти на босу ногу (сама бачила) не підуть", - написала синоптик.

Нагадаємо, що синоптики порадували українців теплим прогнозом у день виборів. У більшості регіонів України було сухо, температура повітря перевищила +10 градусів.

Раніше повідомлялося про те, що переведення часу часто викликає плутанину, і багато українців цікавляться, куди переводити стрілки годинника вперед або назад.

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