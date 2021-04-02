Локдаун в Україні: де посилюють карантин і які тепер заборони
В Україні посилюють карантин ще кілька міст, а до "червоної" зони можуть включити також Донецьку область. Як свідчать дані МОЗ за 2 квітня, в регіоні вже два дні перевищені два COVID-показники.
Які зараз діють суворі карантинні обмеження і де їх посилять, читайте в нашому матеріалі нижче.
Зараз в "червоній" зоні знаходяться
- Київ
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область.
В регіонах "червоної" зони заборонено відвідування кафе та ресторанів, закриті ТРЦ, заборонені культурні заходи, спортивні матчі проходять без глядачів.
Де вводять локдаун
У Київі строгий карантин діятиме з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливе. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади, обмежена робота громадського транспорту, у тому числі й метро - їздити можна буде тільки за спецперепустками. Також заборонені продуктові ярмарки.
У Чернігові також посилять карантин з 5 квітня. Проїзд в громадському транспорті буде за спецперепустками, як і в столиці. Буде заборонено відвідувати навчальний заклад, крім дитсадків; відвідування кладовищ на вихідних; робота закладів, які продають кава та напої, крім роботи на винос.
Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня. Так, з суботи заборонять закладам громадського харчування працювати з понеділка по п'ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні. Введуть заборону на проведення масових заходів (крім спортивних, але без глядачів); закриють кінотеатри та установи культури, готелі, спортзали і фітнес-центри, непродовольчі магазини та ринки.
Вінницька область, яка зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні, йде в локдаун з 3 по 12 квітня. В регіоні з суботи заборонять: масові заходи; прийом відвідувачів у закладах культури; прийом дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; закриють храми і церкви, де немає можливості обмежити кількість відвідувачів з розрахунку 1 людина на 5 кв. метрів приміщення; заборонять проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не буде дотримуватися соціальна дистанція; закриють школи (садочки будуть працювати).
Також посилюють карантин у Полтавській області - більш суворі заборони діятимуть з 3 по 17 квітня. Школярі та студенти переходять на дистанційку (крім учнів 1-4 класів та садків); обмеження також стосуються спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.
Карантин нещодавно посилили й у Львові - по 12 квітня. Транспорт переходить в режим спецперевезення. Зупиняється безплатний проїзд усіх пільговиків. Всі дитячі сади переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школярі продовжують дистанційне навчання.
Крім того, Миколаєву рекомендували посилити карантин з 3 квітня через ситуацію з COVID-19. Так, у місті можуть повністю зупинити роботу транспорту, заборонити роботу торгових ярмарків і вуличних майданчиків, закрити садки. Такі рекомендації дала регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС під час сьогоднішнього позачергового засідання.
Також стало відомо, що Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов висловився про введення комендантської години в Україні та розставив всі крапки над "і" в цьому питанні.