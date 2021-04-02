Локдаун в Україні: де посилюють карантин і які тепер заборони

В Україні посилюють карантин ще кілька міст, а до "червоної" зони можуть включити також Донецьку область . Як свідчать дані МОЗ за 2 квітня, в регіоні вже два дні перевищені два COVID-показники.

Які зараз діють суворі карантинні обмеження і де їх посилять, читайте в нашому матеріалі нижче.

Зараз в "червоній" зоні знаходяться

Київ

Житомирська область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Чернівецька область

Чернігівська область.

В регіонах "червоної" зони заборонено відвідування кафе та ресторанів, закриті ТРЦ, заборонені культурні заходи, спортивні матчі проходять без глядачів.

Де вводять локдаун

У Київі строгий карантин діятиме з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливе. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади, обмежена робота громадського транспорту, у тому числі й метро - їздити можна буде тільки за спецперепустками. Також заборонені продуктові ярмарки.

У Чернігові також посилять карантин з 5 квітня. Проїзд в громадському транспорті буде за спецперепустками, як і в столиці. Буде заборонено відвідувати навчальний заклад, крім дитсадків; відвідування кладовищ на вихідних; робота закладів, які продають кава та напої, крім роботи на винос.

Запоріжжя вводить жорсткий карантин з 3 квітня. Так, з суботи заборонять закладам громадського харчування працювати з понеділка по п'ятницю з 20:00 до 6:00, а також у вихідні та святкові дні. Введуть заборону на проведення масових заходів (крім спортивних, але без глядачів); закриють кінотеатри та установи культури, готелі, спортзали і фітнес-центри, непродовольчі магазини та ринки.

Вінницька область, яка зараз знаходиться в "помаранчевій" зоні, йде в локдаун з 3 по 12 квітня. В регіоні з суботи заборонять: масові заходи; прийом відвідувачів у закладах культури; прийом дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; закриють храми і церкви, де немає можливості обмежити кількість відвідувачів з розрахунку 1 людина на 5 кв. метрів приміщення; заборонять проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, якщо не буде дотримуватися соціальна дистанція; закриють школи (садочки будуть працювати).

Також посилюють карантин у Полтавській області - більш суворі заборони діятимуть з 3 по 17 квітня. Школярі та студенти переходять на дистанційку (крім учнів 1-4 класів та садків); обмеження також стосуються спортивних залів, фітнес-центрів і басейнів.

Карантин нещодавно посилили й у Львові - по 12 квітня. Транспорт переходить в режим спецперевезення. Зупиняється безплатний проїзд усіх пільговиків. Всі дитячі сади переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школярі продовжують дистанційне навчання.

Крім того, Миколаєву рекомендували посилити карантин з 3 квітня через ситуацію з COVID-19. Так, у місті можуть повністю зупинити роботу транспорту, заборонити роботу торгових ярмарків і вуличних майданчиків, закрити садки. Такі рекомендації дала регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС під час сьогоднішнього позачергового засідання.

Також стало відомо, що Одеса може ввести локдаун за прикладом Києва.