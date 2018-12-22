"Краще закрити кордон": пропагандисти зганьбилися фейком про Україну

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Депутат вибухнув безглуздою "качкою"

Один з депутатів так званої державної думи Росії і пропагандист Леонід Калашников заявив, що РФ нібито "рятує мільйони від голоду" в Україні. Про це він повідомив на телеканалі "Росія 1", передає "Обозреватель".

"Звичайно, я так думаю, що вам краще було б закрити вашу кордон з боку України з Донецьком, щоб там всі померли. Але ми не даємо їм померти, не заздріть того, що ми допомагаємо їм", - сказав він.

Більше того, стверджує Калашников, він вважає це "заслугою" Росії.

"Ми не даємо померти декільком мільйонам людей там, декільком мільйонам від голоду, які працюють у нас, з іншої частини України. Не даємо померти! В цьому заслуга Росії", - підкреслив він.

До речі, так званий заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурин видав нову байку про українських бійців. За його словами, "українські карателі" готують танкову атаку на Горлівку. Він звинуватив Україну в посиленні "бронетанкового кулака під Горлівкою".

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