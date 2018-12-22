ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Краще закрити кордон": пропагандисти зганьбилися фейком про Україну

STYLERЖиття    22.12.2018 - 09:55
"Краще закрити кордон": пропагандисти зганьбилися фейком про Україну
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Депутат вибухнув безглуздою "качкою"

Один з депутатів так званої державної думи Росії і пропагандист Леонід Калашников заявив, що РФ нібито "рятує мільйони від голоду" в Україні. Про це він повідомив на телеканалі "Росія 1", передає "Обозреватель".

"Звичайно, я так думаю, що вам краще було б закрити вашу кордон з боку України з Донецьком, щоб там всі померли. Але ми не даємо їм померти, не заздріть того, що ми допомагаємо їм", - сказав він.

Більше того, стверджує Калашников, він вважає це "заслугою" Росії.

"Ми не даємо померти декільком мільйонам людей там, декільком мільйонам від голоду, які працюють у нас, з іншої частини України. Не даємо померти! В цьому заслуга Росії", - підкреслив він.

До речі, так званий заступник командувача оперативного командування "ДНР" Едуард Басурин видав нову байку про українських бійців. За його словами, "українські карателі" готують танкову атаку на Горлівку. Він звинуватив Україну в посиленні "бронетанкового кулака під Горлівкою".

Раніше ми писали, що росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ".

А також розповіли про те, до чого довели бойовики окупований Луганськ.

Генасамблея ООН не прийняла резолюцію Росії за договором про ракети Україна та Молдова домовилися про посилення взаємодії у прикордонній сфері
Новини України Російська ФедераціяУкраїнапропагандисти
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся