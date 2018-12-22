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"Лучше закрыть границу": пропагандисты опозорились фейком об Украине

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 09:55
"Лучше закрыть границу": пропагандисты опозорились фейком об Украине
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Депутат разразился нелепой "уткой"

Один из депутатов так называемой государственной думы России и пропагандист Леонид Калашников заявил, что РФ якобы "спасает миллионы от голода" в Украине. Об этом он сообщил на телеканале "Россия 1", передает "Обозреватель".

"Конечно, я так думаю, что вам лучше было бы закрыть вашу границу со стороны Украины с Донецком, чтобы там все умерли. Но мы не даем им умереть, не завидуйте тому, что мы помогаем им", - сказал он.

Более того, утверждает Калашников, он считает это "заслугой" России.

"Мы не даем умереть нескольким миллионам человек там, нескольким миллионам от голода, которые работают у нас, с остальной части Украины. Не даем умереть! В этом заслуга России", - подчеркнул он.

Кстати, так называемый заместитель командующего оперативным командованием "ДНР" Эдуард Басурин выдал новую байку об украинских бойцах. По его словам, "украинские каратели" готовят танковую атаку на Горловку. Он уличил Украину в усилении "бронетанкового кулака под Горловкой".

Ранее мы писали, что россияне предложили жителям Донбасса "валить из РФ".

А также рассказали о том, до чего довели боевики оккупированный Луганска.

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