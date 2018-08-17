У Луганській області жінка продала власну дочку в жебраки

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Зловмисницю затримала поліція

У Луганській області 38-річна жінка продала свою дочку-підлітка за дві тисячі гривень для жебракування. Про це повідомляє пресс-служба НУ поліції в Луганській області.

Жінка продала власну 15-річну дочку шахраям, які організовують жебрацтво на вулицях. За власну дитину вона отримала дві тисячі гривень.

Співробітники поліції викрили, а потім затримали жительку Луганської області, яка вчинила злочин. Під час арешту у неї провели огляд особистих речей і виявили гроші, які вона одержала за дівчинку. Гроші були вилучені.

Злочинниця відправиться під арешт, а дитину визначать в спеціальну установу.

За фактом злочину відкрито провадження за статтею "торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини", яка передбачає покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі з компенсацією майна.

На даний момент вирішується питання про повідомлення про підозру, а також про обрання запобіжного заходу затриманої.

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Відео: РБК-Україна