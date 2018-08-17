В Луганской области женщина продала собственную дочь в попрошайки

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Злоумышленницу задержала полиция

В Луганской области 38-летняя женщина продала свою дочь-подростка за две тысячи гривен для попрошайничества. Об этом сообщает пресс-служба НУ полиции в Луганской области.

Женщина продала собственную 15-летнюю дочь мошенникам, которые организовывают попрошайничество на улицах. За собственного ребенка она выручила две тысячи гривен.

Сотрудники полиции разоблачили, а потом задержали жительницу Луганской области, которая совершила преступление. Во время ареста у нее провели досмотр личных вещей и обнаружили деньги, которые она выручила за девочку. Деньги были изъяты.

Преступница отправится под арест, а ребенка определят в специальное учреждение.

По факту преступления открыто производство по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека", которая предусматривает наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы с компенсацией имущества.

На данный момент решается вопрос об уведомлении о подозрении, а также об избрании меры пресечения задержанной.

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Видео: РБК-Украина