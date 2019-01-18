У Львові на голову 18-річній жінці впала цегла: деталі інциденту

Колаж РБК-Україна

Дівчина була госпіталізована

У Львові на вулиці Долинського, 8 з даху будинку з парапетної стіни впав шматок цегли. У цей момент під будівлею проходила дівчина, яка не встигла зреагувати і була серйозно травмована. Про це повідомляє інформаційний портал Кримінальна Україна.

В результаті пригоди була травмована 18-річна жителька Червонограда. Її госпіталізували. В лікарні медики діагностували у дівчини черепно-мозкову травму.

Голова Шевченківської районної адміністрації Надія Банах повідомила, що після обстеження місця події було виявлено, що мешканці будинку пошкодили цегляну кладку на парапетній стіні під час установки на ній антен.

У мерії зазначили, що такі антени не можна встановлювати на парапетних стінах. Такі дії є неприпустимими. Зараз працівники демонтували антени і прибрали цеглу, яка могла б обвалитися.

Нагадаємо, що в місті Хуст Закарпатської області обвалився дах ринку через величезну кількість снігу.

За останній час це вже третій подібний інцидент в Україні після трагедії в Макіївці, де на голову людям впав дах 23-х торгових місць, а також після подібного випадку в Харкові, в результаті чого постраждало троє людей.

Також ми повідомляли про те, що у вінницькому тролейбусі розірвало колесо, що призвело до травмування і госпіталізації пасажира.

До речі, нещодавно у центрі Одеси на голову перехожому впала цегла з аварійного будинку. Треба зазначити, що вберегти чоловіка не змогла навіть натягнута захисна сітка, яку спеціально встановили на випадок, якщо відбудеться відшарування частини фасаду.