Во Львове на голову 18-летней прохожей упал кирпич: детали инцидента

Коллаж РБК-Украина

Девушка была госпитализирована

Во Львове на улице Долинского, 8 с крыши дома с парапетной стены упал кусок кирпича. В этот момент под зданием проходила девушка, которая не успела среагировать и была серьезно травмирована. Об этом сообщает информационный портал Криминальная Украина.

В результате происшествия была травмирована 18-летняя жительница Червонограда. Ее госпитализировали. В больнице медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму.

Председатель Шевченковской районной администрации Надежда Банах сообщила, что после обследования места происшествия было обнаружено, что жильцы дома повредили кирпичную кладку на парапетной стене во время установки на ней антенн.

В мэрии отметили, что такие антенны нельзя устанавливать на парапетных стенах. Такие действия являются недопустимыми. На данный момент работники демонтировали антенны и убрали кирпич, который мог обвалиться.

Напомним, что в городе Хуст Закарпатской области обрушилась крыша рынка из-за огромного количества снега.

За последнее время это уже третий подобный инцидент в Украине после трагедии в Макеевке, где на голову людям упала крыша 23-х торговых мест, а также после подобного случая в Харькове, в результате чего пострадало трое людей.

Также мы сообщали о том, что в винницком троллейбусе разорвалось колесо, что привело к травмированию и госпитализации пассажира.

Кстати, недавно в центре Одессы на голову прохожему упал кирпич из аварийного дома. Надо отметить, что уберечь мужчину не смогла даже натянутая защитная сетка, которую специально установили на случай, если произойдет отслоение части фасада.