ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Во Львове на голову 18-летней прохожей упал кирпич: детали инцидента

STYLERЖизнь    18.01.2019 - 08:52
Во Львове на голову 18-летней прохожей упал кирпич: детали инцидента
Коллаж РБК-Украина

Девушка была госпитализирована

Во Львове на улице Долинского, 8 с крыши дома с парапетной стены упал кусок кирпича. В этот момент под зданием проходила девушка, которая не успела среагировать и была серьезно травмирована. Об этом сообщает информационный портал Криминальная Украина.

В результате происшествия была травмирована 18-летняя жительница Червонограда. Ее госпитализировали. В больнице медики диагностировали у девушки черепно-мозговую травму.

Председатель Шевченковской районной администрации Надежда Банах сообщила, что после обследования места происшествия было обнаружено, что жильцы дома повредили кирпичную кладку на парапетной стене во время установки на ней антенн. 

В мэрии отметили, что такие антенны нельзя устанавливать на парапетных стенах. Такие действия являются недопустимыми. На данный момент работники демонтировали антенны и убрали кирпич, который мог обвалиться.

Напомним, что в городе Хуст Закарпатской области обрушилась крыша рынка из-за огромного количества снега

За последнее время это уже третий подобный инцидент в Украине после трагедии в Макеевке, где на голову людям упала крыша 23-х торговых мест, а также после подобного случая в Харькове, в результате чего пострадало трое людей.

Также мы сообщали о том, что в винницком троллейбусе разорвалось колесо, что привело к травмированию и госпитализации пассажира.

Кстати, недавно в центре Одессы на голову прохожему упал кирпич из аварийного дома. Надо отметить, что уберечь мужчину не смогла даже натянутая защитная сетка, которую специально установили на случай, если произойдет отслоение части фасада.

В России после взрыва обрушился еще один дом, есть погибший Правительство отменило разрешения на утепление жилых домов
Новости Украины дом
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь